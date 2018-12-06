Мария Кожевникова покорила Лондон изумрудным платьем

В рамках фестиваля Russian Film Week в Лондоне были представлены самые заметные российские фильмы последнего года. Константин Хабенский и Мария Кожевникова представили картину «Собибор». Кожевникова покорила британских модников своим изумрудным платьем.

- Это моя вторая поездка в Великобританию спустя 30 лет! - рассказала Мария Кожевникова. - Когда-то папа играл за Английский клуб, и в памяти остались воспоминания о том времени, когда мы жили в Англии. Хотелось вспомнить знакомые места, но так и не удалось... Красивый, светящийся город, толпы людей, моросящий дождик, в общем, своя потрясающая атмосфера, которая, безусловно, запомнится надолго. Поездка была очень плодотворная. Я не ожидала встретить такой тёплый приём со стороны зрителей, зал был полный.

Константин Хабенский и Мария Кожевникова на фестивале Russian Film WeekФото: Личный архив героя публикации

- Очень много вопросов было задано о фильме, столько, что мы не смогли уложиться в регламент и отвечали уже после показа. Люди подходили, обнимали, благодарили, многие плакали.. Среди зрителей подавляющее большинство - бывшие россияне, поэтому для них Фестиваль Российского Кино - это очень важное и ожидаемое событие. Очень надеюсь, что «Собибор» войдет в шорт-лист на премию Оскар. Словом, ощущения от Фестиваля самые замечательные. Насыщенная программа - встречи, общение, переговоры и все в спокойном режиме, а не на бегу, как в Москве, - заключила актриса.