Жизнь не сложилась из-за мамы

После письма Ларисы у меня в почте стали появляться сообщения типа: надо - надо! - простить родителя, который тебя в детстве обижал. А то как жить дальше? И потом вот такая история.

«Мне 30 лет, я очень хорошо понимаю женщину, у которой отец был изверг. У меня нет ни семьи, ни мужчины, ни работы нормальной... Я понимаю, что винить в этом нужно только себя, свою инфантильность, но считаю, что часть вины лежит и на моей матери.

В детстве - материально - у меня было всё - одежда не с рынка, игрушки лучшие, даже электронные тогдашне «гаджеты», потом появился компьютер. Но я всегда была как бы сама по себе. Мама говорила «я ради тебя стараюсь», а сама занималась только своей жизнью. В мои три года она развелась с биологическим отцом и вскоре вышла замуж за другого. В пять лет у меня уже был младший брат. К отчиму только уважение, если бы не он, мать бы меня затравила. Хотя любви особенной и внимания ко мне не было.

От матери только гав-гав и критика! Если меня кто-нибудь обижал в школе, я всегда была сама виновата, даже если двоечник-хулиган!

Даже когда я была подростком, она сохраняла дистанцию и недовольный вид.

Став старше, я отдалилась совсем. Не могу с ней поделиться ничем - ни радостью, ни печалью. Это очень тяжело - все время фильтровать базар.

Проболтаешься - и пойдут сплошные поучения, негатив и паранойя. Она, например, считает, что все люди норовят друг друга обмануть и подставить. Надо быть все время на стреме. Она считает себя самой умной и проницательной. А меня, конечно, дурочкой. Хотя у неё лохи все, включая отца (отчима) и брата.

Брат с ней отношения разорвал. Отцу просто некуда деваться на старости.

Я не могу так решительно поступить, как брат. Это же мать. Я ограничила отношения максимально, но все равно она ухитряется мне дозвониться, дописаться - и вылить очередное ведро дерьма.

Вот зачем рожать детей? Чтобы издеваться?

Спасибо, что прочитали,

Елена».

Вам, Елена, наверняка друзья говорят: надо принять, простить-отпустить и всё такое.

Вас это, конечно, бесит. Как отпустить-то? В деталях никто не знает.

У психологов «принятие» - довольно сложная штука.

Процесс делится на четыре стадии: сначала отрицание. То есть человек возмущается: как это - на маму бочку катить? Родители – святое.

Потом наступает фаза гнева и обиды: вот сволочи, всё детство мне испоганили! Когда уже нет сил злиться и жаловаться, приходит печаль и осознание, что ничего не изменить. Мама такая, какая есть, и другой не будет.

И только потом наступает принятие – не самой мамы, а проблемы. Ну да, маманя своеобразная… Она меня не поддерживала. Но теперь я сама взрослая и сильная, я могу себя поддержать! У меня есть друзья, которые меня любят и помогают. Вот как-то так.

Другое дело, непонятно, сколько должна длиться каждая фаза. Бывает так: прожил человек и печаль, и принятие, а потом вдруг – бабах! – опять гнев вылезает.

И что, опять психологу деньги нести?

Я знаю людей, которые после психологов вообще разругались с мамами в пух и прах, а счастливыми так и не стали. Не «отпустило» их. Вы правильно замечаете: инфантильность мешает. Сказать себе: «Я взрослый человек, я лично отвечаю за свои косяки, потому что мама была давно», - это отдельная работа, тут никакой специалист не поможет.

Но, конечно, «взрослость» легче в себе растить от мамы подальше. Сказать ей, например: «Давай возьмем паузу в общении на два месяца». Вы, с одной стороны, и не рвёте отношения, а с другой – отдаляетесь, чтобы восстановить силы.

Дорогие читатели, у вас наверняка найдутся добрые слова для Елены. И рассказывайте мне свои мысли, чувства, истории на почту dariaz@kp.ru.

Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.

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