Где искать утерянные религиозные реликвии

Одна из таких загадок связана с мировыми религиозными реликвиями, которые были потеряны в ходе истории. А точнее – с их поиском и определением аутентичности.

Ноев ковчег

Новости о том, что Ноев ковчег наконец-то найден, появляются с завидной регулярностью, и приходят они обычно с горы Арарат. Интерес исследователей именно к этому месту связан с тем, что в Библии оно упоминается в качестве последнего пристанища легендарного судна.

Несмотря на впечатляющее количество экспедиций, посетивших Армянское нагорье, останки ковчега обнаружить до сих пор не удалось. Зато, по словам многих ученых, они не раз находили следы гигантского корабля, который когда-то стоял на самой вершине. Так появилась теория о том, что со временем судно сползло по склону и раскололось, а его обломки вмерзли в один из ледников Арарата.

Впрочем, существуют и другие теории о местонахождении реликвии. Согласно некоторым источникам, например, в священном писании речь идет вовсе не о современной горе Арарат – такое название раньше носила местность на севере Ассирии. И все чаще исследователи, занимающиеся поиском ковчега, обращают внимание на территорию древнего государства Урарту, на месте которого сегодня находятся различные регионы Армении, Турции и Азербайджана. Однако успехов пока что никто из ученых не добился.

Святой Грааль

«Охота» за Святым Граалем началась в Средние века – после того, как легенда о реликвии легла в основу многих литературных произведений. До этого информация о Чаше встречалась, вероятно, только в апокрифах – священных писаниях, не вошедших в Библию.

С тех пор судьба Святого Грааля не дает покоя многим исследователям и любителям тайн. Правда, единого мнения о том, где искать реликвию, у них нет. Одни отправляются на Британские острова, в город Гластонбери, куда, предположительно, привез реликвию Иосиф Аримафейский. Другие отожествляют со святыней чашу из египетского стекла, хранящуюся в кафедральном соборе Сан-Лоренцо в Генуе, – их веру подпитывает собрание христианских легенд Иакова Ворагинского, где сказано, что на Тайной вечере Иисус пил из изумрудного сосуда. Есть и те, кто уверен, что артефакт хранится в Валенсии, в кафедральном соборе Успения Богородицы. По легенде, сам апостол Петр доставил Грааль в Рим, а затем Папа Римский Сикст II передал его святому Лаврентию, который забрал чашу в Испанию.

И это далеко не все места, претендующие на звание хранителей Чаши Грааля. Среди других возможных местоположений христианской реликвии – Турин, город Фекан в Нормандии и крепость Монсегюр во французских Пиренеях.

«Охота» за Святым Граалем началась в Средние векаФото: EAST NEWS

Копье Лонгина, или «Копье Судьбы»

Одна из мировых реликвий, ставших причиной преткновений сразу между несколькими странами – это Копье Лонгина. Святыня названа так по имени римского воина, нанесшего распятому Спасителю «удар милосердия» и прекратившего его мучения. Интересно, что на сегодняшний день в мире известно минимум четыре артефакта, претендующих на роль истинного копья. Одно из них находится в Базилике святого Петра в Ватикане и отождествляется специалистами с реликвией, хранившейся в Иерусалиме с шестого века. Второе – покоящееся в Вене в имперской сокровищнице Хофбургского замка – датируют седьмым веком нашей эры, но некоторые эксперты убеждены, что на самом деле копье могло принадлежать святому Маврикию.

Святыня названа так по имени римского воина, нанесшего распятому Спасителю «удар милосердия» и прекратившего его мученияФото: EAST NEWS

Третье копье находится в Кракове, однако, как показала экспертиза, святыня оказалась только лишь копией Венской. А последний артефакт хранится в Армении в соборе городка Эчмиадзин. Первые упоминания о нём датируются у армян четвертым веком, и местные жители уверены – именно здешняя реликвия аутентична и была привезена апостолом Фаддеем – одним из учеников Христа.

Животворящий Крест

Артефакт, который ни один паломник не сможет увидеть целиком – Животворящий Крест Господень. Святыня является одной из самых почитаемых в христианстве, а её обретение произошло вскоре после открытия Святой земли царицей Еленой. Правительница разделила реликвию на две части, оставив одну в Иерусалиме, а другую отослав в столицу империи Рим. Чтобы сохранить первый обломок во время постоянных набегов иноверцев на город, его пришлось также рассечь на фрагменты, которые были разосланы в разные уголки Европы. Вскоре и вторая половина оказалась поделена на части: одна из них хранилась в Сессорианском дворце Рима, а вторую перевезли в новую столицу империи – Константинополь.

В итоге войны, крестовые походы и путанные исторические перипетии заставляли многие фрагменты менять своё местоположение и перемещаться по свету. Некоторые фрагменты считаются утерянными, а дошедшие до нас части реликвии хранятся по меньшей мере в 15 странах, в том числе – в Троице-Сергиевой лавре в России, соборе Святого Петра в Ватикане и храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Самая большая из известных частей Животворящего Креста находится в Храме Гроба Господнего

Ковчег Завета

Ковчег Завета – золотой ларец, созданный Моисеем. В нем, согласно Ветхому Завету, хранились каменные Скрижали с десятью заповедями. Ковчег прошел вместе с еврейским народом его долгий и непростой путь и сперва располагался в Святая святых Скинии собрания (походного храма). После того как в правление царя Соломона был возведен Иерусалимский храм, Ковчег переместили туда. Как известно, в шестом веке до нашей эры, вавилонское войско сравняло Храм с землей, однако ларца в нем на этот момент не было.

Кто вывез Ковчег Завета из Храма, каким образом и в какой момент – вопросы, вокруг которых до сих пор не утихают споры. Согласно одной из самых популярных версий, незадолго до разрушения Храма иудейскому царю Иосии снизошло откровение о грядущих событиях, и он спрятал святыню в Храмовую гору. Существует также мнение, что ларец сверхъестественным образом, без помощи посторонних, погрузился в недра горы. В любом случае, как бы Ковчег туда ни попал, основательные поиски в священном месте провести невозможно из-за большого количества мечетей. Еще одна распространенная версия изложена в эфиопской книге «Кебара Негаст» («Слава царей») и гласит, что Ковчег вывез из Израильского царства царь Менелик – сын Соломона и царицы Савской. Он поместил артефакт в один из храмов Аксума, столицы Аксумского царства, в настоящее время расположенной на территории Эфиопии.

Ковчег Завета – золотой ларец, созданный Моисеем. В нем, согласно Ветхому Завету, хранились каменные Скрижали с десятью заповедямиФото: EAST NEWS

Таким образом, поиски продолжаются, в том числе среди ученых. К примеру, эксперт по антиквариату Тимоти Смит уверен, что информация о местонахождении одного из величайших христианских артефактов, зашифрована в тексте Танаха – еврейской Библии.

Результатами своего исследования он делится в программе «Божественный код», которая выйдет на телеканале HISTORY в воскресенье, 23 декабря, в 21:00 (Мск).