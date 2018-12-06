У 5-летнего Александра Плющенко появился официальный двойник

Каждый год перед новогодними праздниками олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская готовят очередную сенсацию. Два года подряд это было шоу «Щелкунчик», где дебютировал их младший сын Александр Плющенко.

В этом году тоже будет не менее громкая премьера — сказка-балет на льду «Лебединое озеро», режиссером-постановщиком которой стал легенда Большого театра Сергей Филин. Впервые в истории олимпийские чемпионы (Евгений Плющенко, Аделина Сотникова и многие другие) и звезды Большого театра сойдутся в одной постановке.

В одной из главных ролей — прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова.

— Это одна из лучших балерин планеты! — рассказал на пресс-конференции, посвящённой премьере «Лебединого озера», Сергей Филин.

Яна Рудковская и Сергей ФилинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Смирнова будет блистать на паркете, а вот Евгения Плющенко мы увидим и на льду, и на паркете. Как признался журналистам легендарный фигурист, прикоснуться к миру балета — его давняя мечта.

— Я благодарю хореографов. Благодарю Яну (Рудковскую) за идею, — сказал «акулам пера» Евгений Плющенко. — Давным-давно мой хореограф и друг Давид Авдыш, с которым мы прошли несколько Олимпиад, сказал: «Жень, когда ты уйдёшь из спорта, тебе надо попробовать станцевать какую-нибудь партию в балете. Например, в Мариинском театре». Я тогда думал, что это невозможно.

Да, я не станцую в Мариинском театре, но мы станцуем на «ВТБ Динамо Арена». Я люблю вызовы.

Знаю, что начнут критиковать, мол, куда ты вышел, есть артисты балета. Я и не артист балета, вижу это немного иначе. Да, будут фигурные элементы, акробатические, но мне придётся выполнить и классические балетные движения.

— Наш 5-летний сын Александр Плющенко будет в роли «маленького принца». Он с 3 лет участвует в наших шоу. И вот уже первая большая роль, которую ему придумал Сергей Филин. Мы будем переживать, конечно, потому что на плечи 5-летнего ребёнка ложится огромная ответственность — 18 минут он должен находиться на льду, — поделилась тайнами постановки Яна Рудковская. —

Мне сейчас пишут иностранные журналисты, которые к нам приедут на премьеру.

У 5-летнего Александра Плющенко появился официальный двойник Марк СоколовФото: скриншот видео

Вопрос японских журналистов был такой: будет ли у Саши дублёр на случай его болезни. Мы очень долго искали дублера Саше. Задача была сложная: нам надо было найти мальчика, который не только бы внешне был похож на Сашу, но и который умел кататься на его уровне. Мы уже думали, что придётся брать мальчиков 7-8 лет, кандидатуры были.

А потом мы приехали на соревнования, и я там случайно увидела фигуриста Марка Соколова. Поначалу я его перепутала с Сашей. Настолько они похожи! Так я поняла, что этот мальчик не только будет дублером Саши, но у него будет своя партия и миссия в спектакле. Ждите сюрприз!

5-летний сын Александр Плющенко будет в роли «маленького принца»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Наша сказка будет интересна не только детям, но и взрослым. Все-таки у нас семейный спектакль о мечте, дружбе и любви. Это будет новый взгляд на «Лебединое озеро». Наша история о «маленьком принце», который мечтает не о новом айфоне, а о друге. Как-то в начале репетиций я подошёл к маленькому Сашеньке и спросил у него: «Саша, ты знаешь, что ты будешь «маленьким принцем»?»

Он посмотрел на меня грустно и сказал: «Да, знаю. Но я не хочу быть «маленьким принцем», я хочу быть Супергероем!» (Смеётся.) В ходе нашей сказки маленького Сашеньку мы все-таки превращаем в Супергероя, которого как раз и исполнит Евгений Плющенко. Мы попадём в разные миры: где живут феи, акробаты. И все это будет происходить как на льду, так и на сцене.

Аделина Сотникова и прима-балерина Большого театра Ольга СмирноваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плюс это будет не только музыка Чайковского, но и новая партитура, написанная нашим современником, композитором Владимиром Николаевым. Но 70 процентов музыки будет, конечно, Чайковского.

Костюмы в «Лебедином озере» тоже будут уникальными. Их создал художник Денис Шевченко, который делал в Большом театре балет «Дочь Фараона».

— Обычно я меняю эскизы 90 процентов костюмов: мне все не нравится. А тут я впервые изменила лишь один костюм — наряд джина. Это высочайшего вкуса дизайнерские костюмы, которые являются сами по себе произведениями искусства, — поделилась Яна Рудковская.

Сергей ФилинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В финале пресс-конференции команда «Лебединого озера» презентовала традиционный саундтрек шоу. На этот раз это была песня «Прости меня» Германа Титова, которую 20 декабря на премьере ледовой сказки споёт Дима Билан со звездой детского «Голоса» Александром Филиным.

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