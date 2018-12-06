2018-12-06T13:31:34+03:00
Звезды

Драма для либералов

Эдуар Бояков и Захар Прилепин стали главными раздражителями "людей с хорошими лицами"
Сергей МАРДАНжурналист
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Эдуард Бояков, чтобы ни у кого не было никаких сомнений в том, что происходит, произвел контрольный выстрел – «Театр будет работать для русской публики». Фото: Сергей Фадеичев/ТАССЭдуард Бояков, чтобы ни у кого не было никаких сомнений в том, что происходит, произвел контрольный выстрел – «Театр будет работать для русской публики». Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Год назад Бояков с Прилепиным объявили о создании «Русского Художественного Союза», кратко пояснив, что с либеральной монополией на право быть голосом всех образованных честных людей – людей покончено.

Медийная тусовка взбесилась тогда словно свора бродячих псов мимо которых прошла течная сука. Они аж хрипели в исступлении. И от слова «русский» в названии, а еще больше – от стилизованного креста в логотипе союза.

После объявления о том, что Эдуард Бояков назначен художественным руководителем МХАТа им. Горького, а Захар Прилепин – завлитом, ненадолго показалось, что либеральные лидеры мнений аж онемели от такой наглости. Но нет. Это просто писались тексты и собирались комментарии.

Уже к концу дня начали появляться статьи с соответствующими заголовками. Новая газета, Сноб, Фонтанка, десятки фейсбучных постов…

"МХАТ имени Моторолы". "Майор во главе театра". "Лютое охранительство наступает". В то время как Серебренников, Малобродский и Апфельбаум томятся в путинском ГУЛАГе, термоядерные патриоты, православные фундаменталисты, идеологи Русского мира получили от путинского режима пайцзу на МХТ им. Горького.

Эдуард Бояков, чтобы ни у кого не было никаких сомнений в том, что происходит, произвел контрольный выстрел – «Театр будет работать для русской публики».

Вот это настоящая драма. У людей с хорошими лицами на этих самых лицах такое выражение будто по Тверскому бульвару уже потянуло сладким афонским ладаном и загрохотали копытами казачьи разъезды...

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О том, как было задумано и осуществлено назначение Эдуарда Боякова, Захара Прилепина и Сергея Пускепалиса во МХАТ им.Горького, нам рассказал один из его участников (подробности)

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