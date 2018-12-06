2018-12-06T14:16:28+03:00
Экономика

Сбербанк запретил перевод денег по номеру телефона

Ограничения касаются только кредиток
Александра КОЗЛОВА
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Эксперты считают, что дело не только в неразберихе с картами. Возможно, что это и попытка сделать хотя бы часть переводов между гражданами более прозрачнымиЭксперты считают, что дело не только в неразберихе с картами. Возможно, что это и попытка сделать хотя бы часть переводов между гражданами более прозрачнымиФото: REUTERS
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Перевести деньги на кредитную карту Сбербанка можно будет только по номеру карты. То есть чтобы кто-то вам «кинул» на эту карту деньги, он должен знать ее номер. Раньше это можно было сделать, зная лишь номер телефона владельца карты, но от этой услуги решили отказаться.

Как пояснили в пресс-службе, в банке участились жалобы от клиентов. Их дебетовая и кредитная карта были привязана к одному и тому же номеру телефона. Когда кто-то переводил им деньги, они случайно попадали на кредитку. А снятие средств с нее — платное. Чтобы не возникало путаницы, для кредитной карты решили оставить только переводы по номеру карты. А для дебетовой – все осталось по прежнему. «Кинуть» на нее деньги можно и тем, и другим способом.

Эксперты считают, что дело не только в неразберихе с картами. Возможно, что это и попытка сделать хотя бы часть переводов между гражданами более прозрачными. Для государственных органов в том числе. Идентифицировать получателя платежа по номеру телефона не всегда легко. Номер может быть оформлен на одну фамилию, а использовать симку может совсем другой человек. Переводы по номерам банковских карт отследить гораздо проще.

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