Как я попытался заплатить налоги, но все равно стал должником

НАЛОГОВЫЙ САЙТ ПЛАТЕЖИ НЕ ПРИНИМАЕТ

За несколько дней до наступления 3 декабря — последнего дня уплаты налогов с физлиц - сайт nalog.ru рухнул под натиском желающих поделиться своими доходами с государством.

Еще 29 и 30 ноября при попытке войти в личный кабинет постоянно появлялась надпись: "Проводятся технические работы. Обратиться можно через 2 недели». Однажды сайт позволил мне войти, но выдал сообщение: «Ваш личный кабинет формируется, это может занять несколько дней». Еще разок почти повезло — но и на этот раз незадача. "Пользователь отказался от сервиса", - сообщил мне сайт. При том, что у меня уже был свой пароль - новый, который я ввел еще чуть ли не год назад вместо разового, присвоенного мне во время личного визита в налоговую. Да, не пользовался долгое время, но не отказывался же! Однако спорить с компьютером бесполезно.

ПЛАТИТЬ ПО БУМАЖНОЙ КВИТАНЦИИ - ПРИВЫЧНЕЕ

Отправляюсь в налоговую. Народа там больше, чем обычно. Убеждаюсь, что цифровизация подвела не только сайт, но и электронную очередь. Был у меня номер 46. Проходят 44, 45, я уже принимаю низкий старт... И вдруг бац - 49. Не волнуйтесь, говорит девушка в окошке, ваш тоже будет. Но нет - после 49, как и положено, пошел 50. Тут мы с номером 47-м встали у окошка явочным порядком.

Выписали мне новый первичный пароль для доступа в личный кабинет. Говорю:

- Может вы мне и квитанцию выпишете, чтобы я вручную оплатил ее в банке, а то сайт у вас ненадежный?

- Это вам в окошко 48, - отвечает девушка.

В окошке 48 — такие, как я. Кто не мог войти в личный кабинет и у кого нет на руках квитанции на оплату налога. Почему нет? По разным причинам - потерял, почта не доставила, не запросил в личном кабинете, чтобы ее присылали в конверте. «Уже больше часа сидим», с тоской говорят они мне.

Сотрудник инспекции, работающий в зале, успокоил:

- Вы часов в восемь вечера на сайт зайдите, все спокойно оформите.

Однако и вечером сайт по-прежнему не давал доступ к личному кабинету.

НЕ ПОМОГ И САЙТ ГОСУСЛУГ

Многие говорят, что можно было заплатить через сайт госуслуг. Пробовал. Однако единственное, что показал сайт, это то, что долгов у меня нет. Естественно, ведь 3 декабря срок уплаты еще не вышел. Такой ответ он дал на ввод ИНН. Возможно, были бы у меня реквизиты платежа, удалось бы и уплатить. Но квитанции, как уже говорил, на руках не было.

С НОВЫМ ДОЛГОМ!

На сайт я смог войти только в 1 ночи. Зарегистрировался и тут же оплатил. Но уже будучи должником — потому что наступило 4 декабря. Еще через день сайт уведомил меня о размере долга - 1 руб 70 коп. Хотя усилий для того, чтобы его избежать, я потратил, если в рубли переводить, тысяч на 20, не меньше.

Говорят, что незадача с сайтом происходит каждый год. Не знаю, обычно я оплачивал заблаговременно. В этот раз да, затянул. Но не просрочил же! И не на последний день отложил. А хоть бы и на последний. Если уважаемое федеральное ведомство пишет, что срок оплаты — по 3 декабря, значит и в этот последний день оно должно обеспечить возможность заплатить. Или продлить срок. В этот раз, пишут интернет-пользователи, сайт давал сбой еще за неделю до окончания приема платежей.

КАКИЕ ЕЩЕ ВОПРОСЫ К НАЛОГОВОЙ

КУДА ПРОПАЛА КНОПКА «СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ»?

Почему новая версия сайта nalog.ru такая неудобная? Нет кнопки «сменить пароль». На нее можно попасть, только «кликнув» на свою фамилию. Какая связь? Никому в голову не придет «кликать» на фамилию, чтобы сменить пароль. Неужели сложно просто написать на заметном месте: «Сменить пароль»? Тем более, что это необходимо сделать после получения разового пароля в налоговой.

ПОЧЕМУ НЕДОПЛАЧИВАЮТ ПЕНСИЮ?

Работающие пенсионеры из числа индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов (эти юристы приравнены в уплате налогов к ИП) до сих пор не получили августовскую надбавку к пенсии. Дело в том, что эти категории уплачивают страховые взносы уже не в Пенсионный фонд, как раньше, а в налоговую.

- Я ходила разбираться, в налоговой признали ошибку — одна сотрудница при мне шепнула другой: «Не разнесли». Однако что это значит, объяснять не стала, - рассказала КП адвокат Елена.

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