Не автокефальная, а колониальная: Что ждет украинскую церковь после объединительного собора

15 декабря в Киеве должен состояться Собор, на котором будет объявлено о создании объединенной украинской православной церкви, избран ее предстоятель, которому и вручат Томос. Накануне этого события отделенное от церкви государство в лице СБУ спешно зачищает пространство несогласных, проводя обыски и вызывая на допросы священников.

Между тем, в украинских СМИ появился проект устава будущей украинской церкви, который иначе, как зрадой, не назовешь. Похоже, будет она не автокефальной, а колониальной.

Не вдаваясь в теологическую терминологию, возглавлять УПЦ будет не патриарх, а митрополит. Неформальным же главой ее станет Вселенский патриарх Варфоломей, который моментально из пастыря нескольких сот прихожан в стамбульском районе Фанар превратится в главу одной из крупнейших религиозных общин в мире. Он же станет и последней инстанцией по всем важнейшим вопросам новой церкви.

Украинская православная диаспора за пределами самой Украины вместе со всеми своими заграничными приходами бдет также починена Стамбулу.

А еще новой УПЦ будет запрещено самостоятельно проводить канонизацию святых, хотя это каноничное право автокефальных церквей. Но здесь есть и плюсы. Потому что первым, кого наверняка захотел бы канонизировать Киев, был бы Степан Бандера. И тут уже Варфоломей пусть отдувается перед паствой, когда к нему с такой просьбой обратится Киев. Возьмет ли грех на душу?

В любом случае, самостоятельности у объединенной УПЦ будет куда меньше, чем при Московском Патриархате. По крайне мери сейчас все доходы от приходов остаются на Украине. А по новым правилам, они будут утекать в Стамбул. В общем, хотели, как лучше, и снова попали в котел. А вместо независимости, опять получили колонизацию.

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