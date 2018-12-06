Юнус-Бек Евкуров: «Противников» у меня не было и нет. Чего на людей обижаться?

6 декабря Конституционный суд России признал законным соглашение о границе Чечни и Ингушетии, подписанное руководителями и утвержденное парламентами этих республик.

- Оцениваю решение Коституционного суда России положительно, - сказал Юнус-Бек Евкуров в эфире Радио «Комсомольская правда». - Обращаясь в эту инстанцию, я понимал и свою правоту, и справедливость принятого нами решения.

Юнус-Бек Евкуров - о решении Конституционного суда России 00:00 00:00

Прежде чем подписывать соглашение о границе, - и с нашей стороны, и с чеченской были досконально изучены и местные законы, и федеральные. Разумеется, мы руководствовались и Конституциями наших республик. Много встречались, консультировались. То есть - плотно работали с соседями. И в Конституционный суд страны я обратился, воспользовавшись своим правом.

- Не только меня, но и моих коллег, многих экспертов удивляло то, что вы к своим оппонентам относились не то что терпимо, - а даже с уважением. Так требует ваш кавказский менталитет или это - ваше убеждение? Почему вы с самого начала пытались понять «противников» соглашения об установлении границы, много общались с людьми, провели тысячи встреч...

- «Противников» у меня не было и нет. Почему? Знаешь, Саш, это - и уважение к людям, понятное дело. Чего не уважать? У людей свое мнение. Но есть там, конечно, и те, у кого - чисто политические интересы. Тем не менее, наше правило такое – общаться, обсуждать, внимательно выслушивать все предложения. Чего на людей обижаться?

Главное, что те, кто участвовал в митингах протеста, через некоторое время поймут справедливость наших решений и поддержат их - как правильные. Я в этом уверен. Потому что это нужно для наших братских отношений.

Ну, а мы и дальше так же будем работать - терпимо ко всем мнениям. Что же делать? Это наши люди.

- Я так понял, что у вас каких-то недоброжелателей, не дай Бог, «врагов» не появилось?

- Нет! Из-за этого я себе врагов не «получил», не приобрел. Это политика, это право каждого - выражать свое мнение. Поэтому - зачем «делать» врагов? Я еще раз убедился, что и традиции, и обычаи, и культура, - они у нас сложились исторически, и мы этим дорожим. Здесь нет никакого открытия, это подтверждение того, что было.

- У вас сейчас и кашель прошел, вы выздоровели?

(Глава республики простудился минувшей митинговой осенью.)

- Да, теперь все нормально.

- Наш мед и наше малиновое варенье помогли?

(Корресподент «Комсомолки» отправлял Евкурову в качестве «лекарства».)

- Да, помогли. Твой мед и варенье - особенно.

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