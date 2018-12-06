Цифровую трансформацию обсудили на бизнес-завтраке фонда Росконгресс

5 декабря в Москве состоялся второй из серии закрытых отраслевых завтраков владельцев и руководителей крупного российского и международного бизнеса «Цифровая трансформация банковской и финансовой отраслей». Мероприятие, организованное Фондом Росконгресс при участии компании КРОК, прошло в формате СEOClub– клуба генеральных директоров и вице-президентов по цифровой трансформации (СDO – ChiefDigitalOfficers). В завтраке приняли участие свыше 30 CEO и CDO ведущих российских банков. Среди них HSBC, Альфа-Банк, ВТБ, Тинькофф Банк, Банк «Возрождение», Банк Санкт-Петербург, Банк «Открытие», МКБ, Металлинвест, Модульбанк, Абсолют, БинБанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, СКБ и другие.

Модератором мероприятия выступил Том Блеквелл, генеральный директор ЕМ, независимого агентства по финансовым и корпоративным коммуникациям в России и СНГ. Специально приглашенным гостем завтрака стал Крис Скиннер, автор бестселлеров DigitalBank и ValueWeb, создатель популярного бизнес-портала TheFinanser.com, посвященного дигитализации финансового рынка. Крис рассказал, почему digital – это революция, а не эволюция банкинга, а также о том, как бизнес-модели банков должны измениться, чтобы иметь дело с цифровыми инновациями.

Готовность лидеров банковской отрасли в вопросах цифровой трансформации отметил также Олег Кравченко, заместитель генерального директора КРОК, CEOCROCDigital, технологического партнера завтрака.

Модератором мероприятия выступил Том Блеквелл, генеральный директор ЕМ, независимого агентства по финансовым и корпоративным коммуникациям в России и СНГ. Фото: фонд Росконгресс

- Банки, как и другие участники финансового рынка, одними из первых встали на путь цифровой трансформации. В условиях высокой конкуренции они не могут игнорировать укрепившиеся digital-привычки своих клиентов. Кто быстрее успеет поймать этот цифровой тренд, сможет выстроить правильные коммуникации, оперативно реагировать на запросы клиентов и рынка – тот и будет первым. Главное – осознать, как должна поменяться модель взаимодействия, как изменится бизнес и операционная модель, какую дополнительную ценность эти изменения принесут и как эта ценность будет монетизирована. И только после определять, какими технологиями это лучше обеспечить. Такой подход, скорее даже бизнес-консалтинг, позволяет максимально быстро находить и верифицировать новые идеи, превращать их в конкурентоспособные цифровые продукты и сервисы. В нашей компании для этих целей мы сформировали отдельное бизнес-подразделение CROC-Digital, – сказал Олег Кравченко.

Серия мероприятий продолжится в 2019 году.