Дмитрий Медведев: о ценах на бензин, реакции россиян на повышение пенсионного возраста и мозгах чиновников

Нынешнее предновогоднее телеинтервью стало для Дмитрия Медведева одиннадцатым по счету. Премьер отвечал на вопросы журналистов полтора часа. Он подвел итоги работы правительства в уходящем году и озвучил ближайшие планы. «Комсомолка» публикует самые яркие фрагменты беседы.

Дмитрий Медведев подводит итоги года.В прямом эфире премьер-министр отвечает на вопросы журналистов федеральных телеканалов. Дмитрий Медведев подводит итоги работы правительства и рассказывает об основных задачах, стоящих перед кабмином

РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ ВЫРАСТУТ НА 7,6%

«Долгое время доходы населения падали. В последние два года они перешли к росту. Это объективные экономические цифры. Реальные располагаемые доходы населения в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных заработных плат, то это 7,6%. Понятно, что хочется больше. Одно дело 7% на большие деньги, а другое дело 7% на относительно скромную зарплату. Но рост есть, и это означает, что мы переломили тренд на падение доходов. Это было самое страшное, самое опасное для страны, самое социально раскачивающее обстоятельство. Но «упиваться» достигнутыми результатами не стоит». Поддержка нуждающихся продолжится. Нужно делать все, чтобы рост доходов населения был выше. Для того, чтобы достигнуть планки в 200% понижения цифр по бедности, нужно реализовать целый план. В настоящий момент он моими коллегами готовится».

БЕЗРАБОТИЦА — РЕКОРДНО НИЗКАЯ

«Темпы роста экономики за 10 месяцев этого года составляют приблизительно 1,7%, мы на эту цифру и рассчитывали. К 2020 году мы будем стремиться выйти на более высокие темпы роста - порядка 2%, а в 2021 году - 3%.

Достижение последнего времени - низкая инфляция. Она, вероятнее всего, составит 3,5%. В любом случае мы укладываемся в те контрольные 4%, которые мы определили для себя несколько лет назад. Мы достигли планки по инфляции, это позволяет людям просто планировать свои доходы и расходы. В этом году году нас беспрецедентная ситуация с безработицей, самая низкая - 4,7% по методике Международной организации труда.

И впервые за несколько лет у нас будет профицитный бюджет».

Премьер дал ежегодное интервью телеканаламФото: GLOBAL LOOK PRESS

«ЖИЗНЬЮ В ПРОВИНЦИИ НАДО ГОРДИТЬСЯ»

«Термин провинция - хороший. У меня родственники по отцовской, по материнской линиям живут в провинциальных городах, я считаю, что этим нужно гордиться. Запрос на справедливость, на выравнивание условий жизни, на более высокие доходы и устранение бедности абсолютно правильный. И он может быть поддержан властью на всех уровнях».

«ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА — САМОЕ ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ ВЛАСТИ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ»

«Все понимали, что такого рода решения не добавляют власти популярности. Это было самым трудным решением власти за последнее десятилетие. Но оно выстраданное. Такие решения не могут пересматриваться часто, оно расчитано на длительную перспективу. Предыдущие решения на эту тему принимались 70 лет назад. Большинству это не нравится. Но если делать в экономике только то, что нравится, мы превратимся в отсталую и очень слабую страну. Неоднократно звучали предложения увеличить взносы в пенсионные фонды. Но как только мы это сделаем, упадут зарплаты,значительная часть зарплат опять переместится в конверты. А «конвертные зарплаты» - это полная противоположность пенсионным накоплениям, это отсутствие пенсий на будущее, это нестабильные условия труда, когда тебя в любой момент могут послать, извините. Огромная заслуга, что мы избавились от конвертов, «обелили» зарплату, ввели плоскую шкалу налогообложения доходов. Поэтому повышение пенсионного возраста — это наименьшее зло. Каждый год в течение шести лет пенсия будет расти на одну тысячу рублей. Мы бы не смогли этого обеспечить, если бы не эти решения. И дальше рост пенсий продолжится, в исторической перспективе. Совершенствование пенсионного законодательства продолжится, но базовые условия приняты».

Премьер отвечал на вопросы журналистов полтора часаФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛЕКАРСТВА НЕ ПОДОРОЖАЮТ

«Не грозит никакой дефицит лекарств. Все будет нормально и никакого повышения цен не предполагается. У нас система, связанная с продажей лекарств состоит из обычных лекарств и так называемых льготных. На поддержку льготников в этом году в регионы направляется приблизительно 150 миллиардов рублей».

«МЫ НАДАВИЛИ НА НЕФТЯНИКОВ»

«Нефтяные компании посчитали себя обиженными, они пришли и говорят: мы не получаем на внутреннем рынке столько, сколько рассчитывали. А им кто-то это обещал? Может, они и не получают того, что рассчитывали получать, но что для нас важнее: чтобы нефтяные компании обязательно заработали столько, сколько они планируют, или все-таки чтобы люди могли расплачиваться за бензин, те, у которых и денег немного совсем? Поэтому мы вынуждены были надавить на нефтяников и заставить их подписать эти соглашения (об объемах поставок топлива на внутренний рынок, - Ред.). Если будет стабильно, ничего трогать не будем. Если же ситуация выйдет из-под контроля, нам придется принять совсем непопулярные среди нефтяников решения, включая введение так называемых заградительных пошлин на экспорт. Но, надеюсь, что до этого не дойдет».

«МОЗГИ НАДО ВКЛЮЧАТЬ, КОГДА ТЫ ОБЛИЧЕН ВЛАСТЬЮ»

«Мне не хотелось бы обижать государственных служащих. По большей части это преданные своему делу, ответственные, хорошие люди. Но есть и другие. Тех, кто плохо себя ведет, надо привлекать к ответственности. Просто мозги надо включать, когда ты обличен властью. К сожалению, не у всех это получается. Думать прежде чем что-то изрекать должны госслужащие любого уровня — от пооселковых чиновников до высших должностных лиц, - заметил Медведев, комментируя скандал вокруг бывшего министра Саратовской области, заявившей, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей» и «макарошки стоят всегда одинаково».

Нынешнее предновогоднее телеинтервью стало для Дмитрия Медведева одиннадцатым по счетуФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗАПРЕТА НА ХОЖДЕНИЕ ДОЛЛАРА НЕ БУДЕТ

«Дедолларизация не означает отказа от доллара. Доллар - важнейшая мировая, резервная валюта, и никакого запрета на хождение доллара в установленных законом рамках в нашей стране не будет. Таких идей ни у кого никогда не было, эти идеи абсурдны, они противоречат вообще экономическим правилам. Люди смогут свободно помещать деньги в доллары и свободно продавать доллары».

«НЕСМОТРЯ НА ПОТУГИ КИЕВА, ОГРАНИЧИТЬ ТОРГОВЛЮ С РОССИИ НЕПРОСТО»

«Россия вводила санкции не в отношении украинского народа и даже не в отношении украинской экономики, а отношении тех, кто вредит нашей стране. Я не знаю, сколько будут действовать эти санкции, количество подсанкционных лиц может меняться. Сейчас это 368 физических лиц и порядка 70 компаний. Мы не заинтересованы в том, чтобы это противостояние было бесконечным. Но если их ограничения будут сохраняться, мы, естественно, свои ограничения сохраним. То, что это чувствительно для целого ряда представителей бизнеса украинского и политиков, которые иногда даже продолжают хранить деньги на российских счетах, это знаем точно.

Несмотря на все потуги украинских властей каким-то образом ограничить развитие экономических связей с нашей страной, сделать это непросто. Вот они все время говорят: «Мы не будем больше работать, торговать с Россией». Россия остается важнейшим торговым контрагентом Украины, потому что экспорт 15%, импорт 9%. А для нас Украина не крупнейший торговый партнер, у нас приблизительно 2, 3% от общего торгового оборота приходится на Украину».

«СЛАВА БОГУ, ЧТО ЧП С ПОДРОСТКОМ В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИЛОСЬ»

«Мы с вами готовились к эфиру, и пришло сообщение, что какой-то подросток пришел в школу (в Жулебино, - Ред.) с ножом. Слава богу, что там все закончилось, все благополучно разрешилось, он сдался. Но очевидно, что это проблема на стыке семьи и школы. Нельзя видеть все проблемы только в интернете. Такого рода истории всегда индивидуальны. В каждой стране - в России, в Америке, в других странах - здесь нет универсального рецепта. Если ребенок уткнулся в компьютер и часами оттуда не выходит, обязанность родителей просто подойти и поинтересоваться, а чего он там торчит, может у него какие-то проблемы, может быть ему нужна какая-то поддержка. Если же родители воспринимают подобное погружение ребенка в компьютер как лучший способ «умыть руки», это как раз и создает основу для такого рода трагедий».

«В НОВЫЙ ГОД ПОЕДУ В СОЧИ»

«Новый год у меня начнется также, как у всех — с гимна России и поздравления президента. А потом я попробую немножко отдохнуть, поеду покатаюсь на лыжах в Сочи, в горы. Если получится. Нет, значит, будем продолжать работать и в праздники».