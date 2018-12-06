А не войти ли нам в гоглевскую «Шинель»?

Как только не интерпретировали хрестоматийную повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель»! Снимали кино, рисовали мультфильмы, сочиняли оперы… Главного героя Акакия Акакиевича Башмачкина , классического «маленького человека», играли смешным и грустным, сумасшедшим и жалким. Случалось, что его роль играла женщина. Но вот так, чтобы его не было вовсе, вернее, чтобы он присутствовал на сцене в виде тени, призрака – того самого, что летает над Петербургом – такое вы увидите впервые. Впрочем, в спектакле «Шинель/Пальто» театра «Школа современной пьесы» пьесы многое удивит зрителя. Двухъярусная декорация, на втором уровне которой расположился мистический оркестр под управлением Дмитрия Хоронько, а на первом – искусственный лед для фигурного катания. Музыка Максима Дунаевского, стилизованные тексты Вадим Жука, снежные вихри, экстравагантные модные дефиле, да и сама Шинель, которая не только превращается в самые различные виды верхней одежды – от пальто до пуховика, - но и танцует, летает, а в конце спектакля раскроет свои объятия для всех зрителей.

В спектакле занято самое сильное актерское поколение труппы «Школы современной пьесы»: Александр Овчинников, Иван Мамонов, Алексей Гнилицкий, Татьяна Циренина, Джульетта Геринг. Атмосфера фантасмогории, дух легкого безумия и ирония, свойственные прозе Гоголя, в этом спектакле продолжены безудержной фантазией режиссера Иосифа Райхельгауза.

Когда: 6 декабря, 8 января

Стоимость билетов: от 400 до 2000 рублей

Адрес: Пресненский вал, д. 27-29, стр. 1. (ДК КРОСНА) ст.метро «Белорусская» (кольцевая, выход к вокзалу)