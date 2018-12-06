Новшества российских авиакомпаний: что на самом деле изменилось для пассажиров?

Регистрация в аэропорту за деньги. Для пассажиров “Победы” это уже целый месяц как реальность. С 29 октября единственный российский лоукостер ввел новое правило: регистрируйтесь на рейсы онлайн, на сайте авиакомпании, - и будет вам счастье. В смысле, платить за регистрацию не придется. Подходит и распечатанный посадочный талон, и электронный – на экране смартфона или планшета. А если по старинке решили приехать в аэропорт и там уж зарегистрироваться, готовьте 25 евро.

Важно: это касается только тех, кто вылетает из зарубежных аэропортов. А заграничных маршрутов в расписании перевозчика все больше, из новинок – голландский Эйндховен, австрийский Инсбрук, Лондон и Рим (последние – с пересадкой в Калининграде).

Онлайн-регистрация у “Победы” начинается за 24 часа до вылета и заканчивается за 4 часа при вылете из зарубежных аэропортов.

Справедливости ради: деньги за регистрацию на рейс в аэропорту берут и многие иностранные лоукостеры. Зачем вообще «Победа» решилась на такую меру? В компании ссылаются на слишком сильное подорожание авиатоплива, что обязательно приводит к росту цен на билеты. Так что благодаря новой мере, позволившей сократить расходы компании на регистрацию своих пассажиров (регистрация на стойке в аэропорту не бесплатна, компания оплачивает услугу аэропорту и включает затем расходы в стоимость билета), билеты «Победы» не только не подорожали на фоне стоимости топлива, но и остались самыми дешевыми на рынке авиаперевозок по признанию крупнейших продавцов авиабилетов.

Сами клеим бирки на чемоданы. А это уже не про деньги, а про новые технологии. Теперь уже в двух столичных аэропортах пассажиры могут сами регистрировать свой багаж – то есть печатать бирки, крепить их к чемоданам и отправлять свою поклажу по транспортеру. Зачем? Чтобы не стоять в очереди к общим стойкам регистрации. Для самостоятельных путешественников предусмотрены отдельные.

Терминалы для самостоятельной регистрации на рейс.Фото: Иван ВИСЛОВ

В “Шереметьево” пассажиры внутренних рейсов “Аэрофлота” уже два года могут проделывать этот фокус, а недавно в “Домодедово” ввели такую же услугу для путешествующих рейсами S7.

Как это работает? Нужно зарегистрироваться на рейс онлайн и уже в аэропорту перед сдачей багажа приложить к сканеру посадочный талон (можно с экрана смартфона или планшета)– исходя из его данных и будет напечатана бирка.

Новые возможности для пассажиров «Аэрофлота». Сразу после покупки билета пассажир может взять место, где ему будет по-настоящему удобно. Например, подальше от туалета или суеты бортовой кухни.

К тому же возможность заранее выбрать место самолете – распространенная в мировой гражданской авиации практика, в том числе среди премиальных перевозчиков. Данный сервис предлагают авиакомпании, отмеченные наивысшим рейтингом «пять звезд» от британского агентства Skytrax.

Теперь пассажиры с билетами по тарифам «Бюджет» и «Промо» могут заранее и за отдельную плату выбрать себе желаемое место в салоне до начала регистрации на рейс. Платный выбор места уже действует на рейсах «Аэрофлота» между Москвой и Магнитогорском, Саратовом и Белгородом. Но в ближайшее время воспользоваться услугой смогут пассажиры других рейсов авиакомпании.

Еще у пассажиров эконом-класса «Аэрофлота» (тарифы «Эконом» и «Комфорт») появится возможность за доплату пересесть в «бизнес». Эту услугу можно оформить уже после покупки билета: не раньше, чем за 72 часа до вылета, но и не позже, чем за 2 часа до времени рейса. Услуга предоставляется, если в самолете есть места. Если оказать услугу невозможно (например, в последний момент все места в «бизнесе» оказались заняты), то деньги пассажиру вернут полностью.

Внедрение этих услуг – только часть большой работы «Аэрофлота», чтобы сделать перелеты удобными для пассажиров. Поэтому неудивительно, что кроме услуг на борту компания энергично развивает информационные технологии.

В последнее время «Аэрофлот» включил сразу несколько новых опций в свое мобильное приложение для Android-устройств.

Во-первых, в приложение добавили возможность оплаты с помощью Google Pay. Этот способ платежа позволяет не вводить данные банковской карты вручную и делает операции безопаснее. Во-вторых, в приложение добавили возможность сохранять купленные билеты, посадочные талоны и карту «Аэрофлот Бонус», что упрощает сборы в дорогу: смартфон почти всегда с собой, чего не скажешь про бумажные билеты и пластиковые карты.

Ручная кладь размером 10х10х10 см.

“Победа” пригрозила ограничить размеры ручной клади... ну, скажем, паспортом и мобильником. Без паники. Это, скорее, эпатажная реакция на решение суда. Перевозчик недавно проиграл дело – Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу “Победы” на правила перевозки ручной клади, утвержденные Минтрансом. В августе ее отклонил и сам Верховный суд.

Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу “Победы” на правила перевозки ручной клади, утвержденные Минтрансом.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Напомним, из-за чего сыр-бор.

По Федеральным авиационным правилам авиакомпании должны перевозить в салоне бесплатно помимо ручной клади минимум в 5 кг еще ряд предметов, сверхнормативных и неизмеряемых: дамскую сумку, рюкзак, букет цветов, костюм в портпледе, верхнюю одежду, лекарства, покупки из дьюти-фри, при необходимости – костыли и тд. Вместе с тем Воздушный кодекс обязывает перевозчиков делать это безопасно и с учётом характеристик самолета. «Победа» получила расчёты производителя Boeing под тип своих самолетов. Производитель считает, что максимальные габариты всех вещей пассажиров в салоне Boeing 737 NG не могут превышать 36х30х27 см при максимальной загрузке (а у «Победы» почти все рейсы полные). В противном случае или не хватит места для ручной клади части пассажиров, или лишний багаж будет размешаться небезопасно. «Победа» добивается упразднения обязательства перевозить в салона сверхнормативные вещи, которые не имеет права взвешивать и измерять (справедливости ради, компания не имеет претензий к вопросу перевозки необходимых детям и инвалидам вещей и даже выделила отдельное место). Перевозчик предупредил, что вместимость салона от решения суда не изменится и против безопасности компания не пойдет.

Вот лоукостер и пообещал, если снова суд проиграет (а есть еще Президиум Верховного суда), довести свои требования по габаритам до абсурда и ограничить размеры ручной клади 10 сантиметрами. Чтобы оставалось место в калибраторе для дамских сумочек и рюкзаков. Впрочем, давайте подождем – может, не такой уж и фейк.

ЦЕНА ВОПРОСА

Летать стало дороже из-за цен на топливо

10 тысяч 130 рублей в среднем платил каждый пассажир за перелет по стране туда и обратно в 2018 году (это данные за январь – ноябрь, по подсчетам сервиса путешествий OneTwoTrip). Понятно, что это средняя температура по больнице, в которую входят и цены на билеты между Москвой и Питером, и во Владивосток с Петропавловском-Камчатским. Но тем не менее, она стала выше. В 2017 году средний чек за полет внутренними рейсами составлял 9 тысяч 679 рублей.

При этом тарифы авиакомпании практически изменились всего на 2,2%:

• 7776 рублей в 2018 году

• 7606 рублей в 2017 году

А вот сборы за топливо и обслуживание в аэропортах увеличились на 13,5%:

• 2354 рубля в среднем в 2018 году

• 2073 рубля в 2017 году

Кстати, в предыдущие три года (2015-2017) размер сборов снижался, на 3,7 и 11,5% соответственно. В нынешнем году “Аэрофлот”, к примеру, уже дважды повышал топливный сбор на внутренних рейсах. В авиакомпании объясняют это дорожающим топливом: тонна авиационного керосина сейчас стоит на 30% больше, чем в январе.

Эконом-класс

ТОП-3 АВИАКОМПАНИИ С САМЫМИ ДЕШЕВЫМИ БИЛЕТАМИ ПО РОССИИ

• “Победа” - 3170 рублей средний чек за билет на внутренние рейсы в одну сторону в сентябре – ноябре 2018 года

• “Азимут” - 4090 рублей

• Red Wings – 4140 рублей

ТОП-3 АВИАКОМПАНИИ С САМЫМИ ДЕШЕВЫМИ БИЛЕТАМИ ЗА РУБЕЖ

• “Победа” - 3850 рублей

• Red Wings – 6830 рублей

• NordWind – 8220 рублей

Конечно, все самые дешевые билеты продаются по безбагажным тарифам, но, хоть большинство пассажиров и отказывается от допуслуг в пользу экономии, многие все же доплачивают за чемоданы и сами сравнивают цену с классическим багажным тарифом. У “Аэрофлота”, например, 23 кг багажа включены во все тарифы. Так или иначе – на некоторых маршрутах разница между “Победой” и другими перевозчиками измеряется даже не в процентах, а в разах. С другой стороны, вряд ли уместно сравнивать авиакомпании с разными моделями. Лоукостер – на то и лоукостер, чтобы продавать все услуги отдельно. Средняя стоимость авиабилетов “Победы” из Москвы в Хельсинки, Лондон и Карловы Вары в 5 раз меньше среднего чека остальных авиакомпаний. В Улан-Удэ и Томск – в три раза.

По данным сервиса путешествий OneTwoTrip.

НАЛЕГКЕ

52% пассажиров летают рейсами российских перевозчиков без багажа, только с ручной кладью. Это данные за первые три квартала 2018 года.

Путешествующих налегке становится все больше:

49% поднимались на борт самолета без чемоданов в 2017 году

42% - в 2016 году

Чаще всего без багажа летают рейсами S7, Utair и “Победы”.

По данным сервиса путешествий OneTwoTrip.

ЦИФРА

99,18 миллионов человек перевезли российские авиакомпании с января по октябрь 2018 года. Это на 10,4% больше, чем за те же месяцы прошлого года.

РЕКОРД

А еще осень-2018 отметилась рекордно длинным для российских авиакомпаний беспосадочным перелетом. “Россия” запустила прямые рейсы из Москвы в аэропорт Денпасар на индонезийском острове Бали. Маршрут – 10 600 километров. До сих пор главным марафонцем считался “Аэрофлот”, выполняющий рейсы из Москвы в Лос-Анджелес протяженностью 10115 км.