Лучшим волонтером России назван молодой врач, который вместе с коллегами ездит по отдаленным селам

В Национальный День волонтера, который 5 декабря отмечался в России уже во второй раз, прошла церемония награждения премии «Доброволец России 2018». Она закрыла большую программу прошедшего в Москве Международного форума волонтеров. Участниками форума стали более 15 тысяч человек из всех регионов России и 120 стран мира.

Что касается премии, в этом году оргкомитет получил 15839 заявок (годом ранее было почти в 10 раз меньше!). А представленные в конкурсе проекты сегодня объединяют около 1,5 миллиона человек.

И вот - подведены итоги.

В церемонии награждения принял участие Президент России Владимир Путин.

- Вы совершаете важные вещи не только для себя и для тех, кому вы непосредственно помогаете, но и для всего общества, - обратился к собравшимся глава государства. - Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство надёги за то, что у нас происходит, надежности нашего общества. Это делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и внешним шокам.

ПРИЗ ИЗ РУК ПРЕЗИДЕНТА

Добровольцем года стал Антон Коротченко из Смоленской области. 24-летний врач около двух лет назад запустил проект «Здоровое село». Вместе с коллегами-медиками он выезжает в отдаленные села, где нет собственных больниц и врачей, совершенно бесплатно проводя осмотры и консультации. За все это время волонтеры от медицины совершили уже более 30 выездов. Около 3 тысяч жителей далеких сел прошли осмотры, более 6,5 тысяч - получили консультации специалистов.

Статуэтку победителя конкурса Антону Коротченко вручил Президент России Владимир Путин.

- Эта идея возникла у меня после поездки в отдаленный поселок, где живут мои родственники, - рассказал Антон корреспонденту «Комсомольской Правды». - Я тогда был еще только студентом-медиком. И в этом селе я понял, что местным жителям многие медицинские услуги просто недоступны. Придумал этот проект. Поначалу я привлек к нему своих близких друзей. Предложил и ребята согласились. Позже, когда о проекте узнали, к нам уже начали присоединяться даже некоторые наши преподаватели.

На грантовые деньги проект «Здоровое село» смог приобрести необходимое для выездов медицинское оборудование - от глюкометра, который помогает измерить уровень сахара в крови, до портативных аппаратов УЗИ. Кроме того, сейчас волонтерам-медикам помогает и Смоленский областной Минздрав.

- Как происходит выезд? Мы снимаем автобус и выезжаем в намеченный населенный пункт. Обычно на выезде до пятидесяти человек, специалисты разного профиля. Всего же в проекте участвуют уже около 400 человек. Как выбираем, куда ехать? Это населенные пункты, в которых из-за их отдаления нет собственных больниц и врачей.

О конкурсе «Доброволец России» Антон с друзьями узнал, участвуя в различных форумах для волонтеров. Но заявку решил подать только когда проект окреп, доказал свою эффективность.

- Конечно, я надеялся, что наш проект будет замечен, займет призовое место. И счастлив, что в этом году наше «Здоровое село» назвали волонтерским проектом номер 1.

К слову, в этом году все победители получили гранты до 1 миллиона рублей. Антон Коротченко уже придумал, куда пойдут грантовые деньги.

- Конечно же на текущую деятельность проекта. Это не только аренда автобуса для новых выездов нашей команды, но и прежде всего закупка расходных материалов, которые нужны постоянно – это стерильные перчатки, физрастворы и прочее.

РАДИ ЗООПРИЮТА ПРОДАЛ КВАРТИРУ В МОСКВЕ

В числе лучших названы еще шесть проектов. Победитель номинации «Рожденные помогать» (в возрастной категории старше 18 лет) Галина Головченко из Краснодарского края занимается организацией досуга для пенсионеров, помогает людям старшего поколения раскрывать их творческий потенциал. А 13-летняя Софья Иванова (та же номинация, младшая возрастная категория) - адаптацией в обществе детей с особенностями развития. Антон Медведев из Костромской области (номинация «Вдохновленные искусством») занимается «арт-перезагрузкой» детских поликлиник - он разрисовывает угрюмые фасады медучреждений, привлекая к этому самих же ребят. Жительница Курской области Светлана Черникова («Помощь детям») вместе со своими друзьями-психологами проводят психосоциальную реабилитацию семей, в которых воспитываются дети со сложными заболеваниями.

Самый старший из лауреатов - 64-летний москвич Сергей Фокин. В этом году в числе лучших назван его проект «Благотворительный фонд помощи животным «Передний край». Это большой зооприют, в котором сегодня живут 14 списанных служебных собак, более 600 бездомных псов и полсотни кошек.

Сергей Фокин получил награду за проект «Благотворительный фонд помощи животным «Передний край».

Фокин - бывший военный кинолог. Свой приют он начал создавать еще в 90-х, когда начал пристраивать собак, списанных со службы в различных ведомствах.

- Идея, как говорится, лежала на поверхности, но ее никто не брал, - говорит пенсионер. - Я считаю, что забота о бездомных животных - это наше общее дело. Мы ведь не просто держим в приюте сотни животных. Мы пытаемся их пристроить. Но это не так просто. Есть люди, которые берут животных из приюта, а потом либо возвращают их назад, либо выбрасывают. А все потому, что они приезжая в приют, просто не понимают, чего ждать от животного, как изменится их жизнь. Моя задача - провести подготовку людей, решивших взять собаку или кошку. В каком-то смысле это как школа приемных родителей у людей.

Тянуть в одиночку такое количество питомцев невозможно, конечно. Поэтому Фокину активно помогают волонтеры. Кинолог рассказывает, что в какой-то момент число животных стремительно увеличилось. Нужны были деньги на больший участок земли, на строительство новых вольеров. И тогда он… продал свою московскую квартиру.

- Нет, не жалею, - улыбается Сергей Николаевич. - На эти деньги я большое доброе дело сделал.

Сейчас приют «Передний край» занимает участок в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. 4 гектара уже в собственности Сергея Фокина, пенсионер собирает бумаги на покупку еще 4 га. И точно знает, на что пойдут деньги гранта, который он получит вместе со статуэткой победителя конкурса.

- Мы у нас в приюте уже достроили помещение будущей ветклиники (в ней будут работать ветеринары-волонтеры). А вот на покупку аппаратуры для нее денег как раз не хватало.

БАШНЯ ИЗ СЛАВНОГО ПРОШЛОГО

Проекты, победившие в конкурсе «Доброволец России 2018», охватывают самые разные сферы деятельности. Помощь пожилым людям, «особенным» детям и их семьям, бездомным животным и жителям сел, в которых нет больниц. А еще среди лауреатов 2018-го - есть один уникальный культурный, этнографический проект.

25-летний Заурбек Цаллагов - выпускник Московской художественно-промышленной академии имени Строганова, профессиональный дизайнер. В один из приездов домой, в Северную Осетию, в родовое село, он вдруг решил, что обязательно должен помочь восстановить полуразрушенную башню, которая когда-то возвышалась над селением.

Заурбек Цаллагов, получил награду за свое проект «Родовые башни».

Это так называемая родовая башня, подобных строений в Алании около трехсот. Большинство, к сожалению, сейчас находятся в удручающем состоянии. Родовые башни - в четыре, пять, шесть, а то и семь уровней. На первом этаже обычно размещался хлев, выше - спальни, комнаты для приема гостей, кладовые. Башни строили обычно на входе в ущелье. В случае опасности на верхнем уровне башни разжигали огонь - чтобы предупредить соседние села.

- Родовую башню Цаллаговых мечтали восстановить еще наши старшие, а нам, младшим, всегда интересно было слушать про ее историю, - рассказывает Заурбек. - И вот, мы решили сделать это. Сначала был большой проект подготовки. Мы изучали старые записи, рисунки, материалы по архитектуре того периода, много консультировались со специалистами. Мой отец - художник-архитектор и он, конечно, тоже очень много помогал.

Самой башне - не менее 400 лет. Примерно два века назад Цаллаговы стали переселяться с гор на равнину и строение стало потихоньку разрушаться.

17-метровую родовую башню (в высоту это как современный 5-этажный дом) выстроили заново из камня примерно за полгода. Теперь это этнографический музей. По словам Заурбека, в процессе подготовки и строительства приняли участие около 300 человек.

- О конкурсе «Доброволец России» нам рассказали в Комитете по делам молодежи Республики Северная Осетия - Алания, - продолжает парень. - Предложили подать заявку. Что мы с удовольствием и сделали. На Международном форуме волонтеров в Москве лично я получил колоссальный опыт. Познакомился с ребятами из других регионов, которые так же занимаются восстановлением старой архитектуры. Мы договорились объединить усилия, держать связь, делится опытом. Совместными усилиями мы будем составлять «Культурную карту России» - туристический путеводитель по подобным проектам. Кстати, после успешного строительства родовой башни Цаллаговых мы получаем много обращений от людей из других родовых сел, которые просят помочь им восстановить другие объекты древней архитектуры. У кого-то в селе разрушена временем такая же башня, у кого-то - старая каменная мельница. Так что работы у нас, волонтеров проекта, будет еще много!

Известно, что планы по поддержке волонтерского движения России в декабре будут обсуждаться на заседании Государственного совета. Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что в 2019 году грантовый фонд конкурса «Доброволец России» будет увеличен в 3 раза.