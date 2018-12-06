Предновогодний поросячий бум в столице: «Комсомолка» выяснила, каково это жить в квартире со свиньей

- А вы что его еще не съели. Так давайте, на Новый год всем двором шашлыки пожарим!

На такие шуточки соседей семья Фоминых из Подмосковной Балашихи давно не обижается. Привыкли! Мини-пиг Феня у них живет уже шестой год, но местные, видя гуляющего на поводке хряка, не перестают удивляться и крутить пальцем у виска.

Зимний наряд Фени.

Судя по всему, скоро свиньями на улицах столицы никого будет не удивить. Настоящий поросячий бум случился в канун Нового года. 2019 по восточному календарю — год кабана. По словам заводчиков, москвичи массово скупают очаровательных маленьких поросят в надежде, что те принесут им радость и счастье. О том, что хрюшки вырастут, многие даже не задумываются. А зря!

«Комсомолка» решила разобраться, каково это жить в квартире со свиньей. Мы напросились в гости к семье Фоминых. Но, как оказалось, друзей и знакомых они не принимают уже пять лет.

- Феня против гостей. Квартира — это его территория и он ее охраняет. Он хоть и мини-пиг, но характер, как у кабана. Чужих он на дух не переносит, может даже клыки в ход пустить, - объяснила хозяйка мини-пига Вера.

Феня хоть и мини-пиг, но характер у него как у кабана.

Разговаривать пришлось на улице, заодно и Феню выгуляли. Нелепой поросячьей походкой, он шлепал по заваленному снегом тротуару, гордо задирая пяточек в ответ на брезгливые взгляды прохожих. Теплая шубка с капюшоном, шарфик - не хряк, а модник какой-то.

- У мужа аллергия на кошек и собак. Вот мы и решили мини-пига завести: они не линяют и запаха совсем нет. Долго думали, перечитали кучу статей и накануне 30-летия мужа решились и поехали в питомник за подарком, - рассказала Вера.

Феня сразу стал всеобщим любимчиком.

Феня сразу стал всеобщим любимчиком. В двухкомнатной квартире у него свой домик, но любимое место все-таки хозяйский диван. Забравшись под одеяло, Феня готов часами балдеть перед телевизором. А когда лежать наскучит, сам приносит игрушки, за которыми бегает не хуже собаки.

- Он и команды знает: «сидеть», «лежать», «вперед», «дай лапу», - похвалилась хозяйка. - И даже говорить умеет. Слова «мама» и «ням-ням» у него особенно хорошо получаются.

По словам Веры, мини-пиги гораздо умнее собак, при этом хозяев любят и готовы часами дарить ласку, не хуже пушистых котят. Но хлопот с ними действительно много. Так что заводить мини-пигов женщина советует только тем, кто делает это осознано.

- Это животное, а не новогодний подарок. Мини-пиг требует много внимания. Если он будет целый день сидеть один в квартире, то может и мебель сломать, и обои подрать. У нас с этим проблем нет, мы своего Феню воспитали. А заботы поделили на всех. Муж с ним гуляет два раза в день, я готовлю еду, а дочка отвечает за досуг, - рассказал Вера.

Хозяева уверяют, что мини-пиги умнее собак.

На днях всей семьей отмечали первый поросячий юбилей. Фене исполнилось пять лет.

- Он у нас, как член семьи. Так что стандартная программа: салатики, торт и праздничные колпачки!

А еще Феня очень любит путешествовать. Не на самолете, конечно, а на автомобиле.

- Он готов часами смотреть окно. Мы три раза в Питере были, в Ульяновске, Нижнем Новгороде и Самаре, - рассказала Вера.

А вот Новый год Фомины будут встречать дома. На столе, кстати, блюд из свинины не будет.

- Когда Феню завели, перестали свинину покупать. Исключение только - колбаса, от нее никак отказаться не получается, - призналась женщина.

ЗНАЙ!

Мини-пиги – это карликовые декоративные свиньи, впервые выведенные в 1950-х годах на просторах США и Германии. Прародителями миниатюрных свинок считаются маленькие дикие кабаны и вьетнамские вислобрюхие свиньи, которые имеют небольшие размеры по своей природе. У самых мелких взрослых особей вес не превышает 15 кг. Однако известны мини-пиги , которые вырастали до 80 кг.

Первые карликовые свиньи появились в России 15-16 лет назад. Первооткрывательницей в нашей стране была дочка Эдиты Пьехи артистка Илона Броневицкая. Мини-пиг Пумба жил в звездной семье 16 лет.

ТТХ

Феня

Возраст: 5 лет

Вес 38 кг

Рост:40 см

Длинна: 90 см