2018-12-06T16:52:29+03:00
Общество

На безобразия с благоустройством можно пожаловаться на «горячую линию»

О начале ее работы объявлено на пресс-конференции в КП
Елена ОДИНЦОВА
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Участники пресс-конференции обсудили тему благоустройства и организации комфортной городской среды.Участники пресс-конференции обсудили тему благоустройства и организации комфортной городской среды.Фото: Иван МАКЕЕВ
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С 4 декабря при Общественной палате РФ открылась телефонная «горячая линия» по вопросам, связанным с благоустройством и организацией комфортной городской среды.- Призываем на нее звонить в случае столкновения с различными безобразиями, связанными с качеством городской среды, градостроительной политикой, - сообщила на пресс-конференции в «Комсомольской правде» член Общественной палаты РФ, исполнительный директор национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ Контроль») Светлана Разворотнева.

«Горячая линия» призвана отслеживать проблемы и конфликты, связанные с реализацией нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы и на него уже выделено более 1 трлн. рублей бюджетных денег.

- Городская среда — это не только программа благоустройства, которая третий год у нас идет за бюджетные деньги, - пояснила Светлана Разворотнева. - Мы хотели бы собирать не только жалобы на некачественное обустройство общественных территорий, мы хотим, чтобы люди рассказали, насколько они были вовлечены в процесс, учли ли их пожелания и потребности. К нам поступают сигналы о том, что не всегда муниципалитеты строят то, чего от них ждут люди… В результате на базе Общественной палаты РФ можно создать центр мониторинга градостроительных конфликтов. Это и массовое строительство, которое зачастую вызывает протесты граждан по поводу уплотнительной застройки и вопросы, а будут ли там стоянки, будет ли социальная инфраструктура. Это - формирование объектов по благоустройству. И то, насколько граждане в рамках проектов по благоустройству получают именно то, что им нужно. Вот именно эти все сигналы мы ждем на «горячую линию». Каждое обращение мы будем проверять силами региональных центров «ЖКХ Контроль».Информация будет обобщаться, по итогам будет выдаваться некая рейтинговая оценка регионов и муниципалитетов. Данные «горячей линии» также позволят выявлять ситуации, когда граждане недовольны тем или иным решением, и надо разбираться с этим на более высоком уровне. А если таких случаев окажется много, Общественная палата РФ предполагает обратиться с предложениями о внесении изменений в законодательство.

Телефон «горячей линии» (звонки бесплатные): +7 800 737 7766

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