2018-12-06T17:46:48+03:00
Умные вещи

ВКонтакте за 2018 год удалила 8 миллионов страниц о самоубийствах

Социальная сеть рассказала о борьбе с поощрением насилия и суицида
Алена Басавина
Поделиться:
ВКонтакте развернула борьбу с поощрением суицида и насилияВКонтакте развернула борьбу с поощрением суицида и насилияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сайт ВКонтакте запустили раздел «Центр безопасности», в котором пользователи могут узнать о борьбе с запрещенной информацией. Для юзеров подготовили советы о том, как справиться с поощрением насилия и самоубийств в сети.

Социальная сеть отмечает, что с начала 2018 года на просторах ВКонтакте было удалено более 7,9 миллионов единиц контента, связанного с одобрением суицида и нанесения увечий. Уничтожению подверглись фотографии, видеозаписи, публикации и аудио.

Также произошла блокировка 1,8 миллионов уникальных профилей и 11,3 тысячи сообществ, которые распространяли запрещенную информацию.

За указанный период специалистам ВКонтакте удалось вычислить больше 300 тысяч единиц контента о пропаганде насилия в школе. Заблокировано было 8,6 тысяч уникальных профилей и 500 сообществ на эту тему.

«В современном мире знание способов безопасного пользования интернетом не менее важно, чем, к примеру, правил дорожного движения. Детям одинаково важно знать, что даже на пешеходном переходе лучше смотреть по сторонам, что стоит с большой осторожностью общаться с незнакомыми людьми, что нельзя обижать других детей, независимо от их возраста или пола, и что ВКонтакте есть настройки конфиденциальности, которые позволяют делиться контентом только с теми, с кем нужно», - указывают в ВК.

В блоке «Социальная ответственность» для изучения пользователям опубликованы данные о том, как команда ВКонтакте формирует позитивное пространство. Все желающие смогут там узнать о борьбе со спамом, мошенниками, призывами к насилию. Кроме того, там можно найти материалы для подростков и их родителей, подготовленные психологами.

В блоке «Помощь в трудный период» размещены контакты экстренных служб и линии психологической помощи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как защитить аккаунты в социальных сетях
Роскачество совместно с экспертами по безопасности из Group-IB составило ряд рекомендаций по поводу защиты от взломов аккаунтов в социальных сетях. Кроме того, специалисты выработали алгоритм действий, если контроль над профилем уже потерян
Владимир Пузанов: «Наши преимущества - доступность, качество, последние технологии и отличный сервис»
На вопросы нашего корреспондента ответил генеральный директор российской компании BQ, которая производит качественные и доступные смартфоны и соперничает с такими мировыми гигантами, как Samsung и Apple
Новости 24
Стала известна причина крушения вертолета владельца «Лестер Сити»
Эксперт рассказал, чем грозит России американская база у польско-литовской границы
Страны ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи
Тереза Мэй допустила отмену Brexit
Facebook потерял 9,5 миллиардов долларов после скандала с утечкой документов
Снегоуборочный трактор провалился под лед в Одинцово
Госдума одобрила лишение неприкосновенности депутата Белоусова
Лукашенко извинился за то, что поспорил с Путиным
Москалькова попросила пересмотреть дело Льва Пономарева
США провели над Украиной внеплановый полет
Минобороны поделилось уникальными снимками с Ялтинской конференции
В Зал Славы лучших PR-специалистов мира впервые вошел россиянин
В Лондоне два редких автомобильных номера ушли с молотка за $380 тыс.
Московский суд приговорил двух сторонников ИГ* к 18 годам тюрьмы
Мессенджер WhatsApp появился на Android-планшетах
Эксперты назвали цвет 2019 года
На Новогодние праздники теряется ежедневно 2-2,5 тысячи домашних питомцев
Репер Птаха уверен, что музыкантов нельзя обвинять в плохом воспитании чужих детей
Ученые пришли к выводу, что деревья снижают риск развития инсульта
Захарова предложила главе ВМС Украины уйти в отставку
Выпавший снег в Москве не растает до весны
В Генпрокуратуре отказались назвать поведение Панина на борту самолета дебошем