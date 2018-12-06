ВКонтакте за 2018 год удалила 8 миллионов страниц о самоубийствах

Сайт ВКонтакте запустили раздел «Центр безопасности», в котором пользователи могут узнать о борьбе с запрещенной информацией. Для юзеров подготовили советы о том, как справиться с поощрением насилия и самоубийств в сети.

Социальная сеть отмечает, что с начала 2018 года на просторах ВКонтакте было удалено более 7,9 миллионов единиц контента, связанного с одобрением суицида и нанесения увечий. Уничтожению подверглись фотографии, видеозаписи, публикации и аудио.

Также произошла блокировка 1,8 миллионов уникальных профилей и 11,3 тысячи сообществ, которые распространяли запрещенную информацию.

За указанный период специалистам ВКонтакте удалось вычислить больше 300 тысяч единиц контента о пропаганде насилия в школе. Заблокировано было 8,6 тысяч уникальных профилей и 500 сообществ на эту тему.

«В современном мире знание способов безопасного пользования интернетом не менее важно, чем, к примеру, правил дорожного движения. Детям одинаково важно знать, что даже на пешеходном переходе лучше смотреть по сторонам, что стоит с большой осторожностью общаться с незнакомыми людьми, что нельзя обижать других детей, независимо от их возраста или пола, и что ВКонтакте есть настройки конфиденциальности, которые позволяют делиться контентом только с теми, с кем нужно», - указывают в ВК.

В блоке «Социальная ответственность» для изучения пользователям опубликованы данные о том, как команда ВКонтакте формирует позитивное пространство. Все желающие смогут там узнать о борьбе со спамом, мошенниками, призывами к насилию. Кроме того, там можно найти материалы для подростков и их родителей, подготовленные психологами.

В блоке «Помощь в трудный период» размещены контакты экстренных служб и линии психологической помощи.