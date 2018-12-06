Цвет настроения - премия: журнал "Кинорепортер" назвал лучших в индустрии кино и телевидения

В среду, 5 декабря зал кинотеатра "Иллюзион" был полон. Звезды кино и телевидения здоровались друг с другом, обнимались, делали селфи, и обсуждали самое главное – кто же сегодня станет победителем в той или иной номинации. Интрига премии «Событие года» в том, что приглашенные до последнего не знают, вошли ли они в список претендентов. Тем радостнее осознание, когда ты оказываешься в числе номинантов. Премия журнала "Кинорепортер" открывает сезон вручения кинонаград и первая подводит итоги года в индустрии кино и телевидения. Но в 2018 году церемония впервые проходила под новым брендом.

- Эта премия принципиально отличается от проводимых ранее тем, что она впервые выходит под самостоятельным брендом "Кинорепортер", который был создан на базе российской версии журнала The Hollywood Reporter, - рассказала главный редактор журнала Мария Лемешева. - Это российский национальный бренд, а значит, в дальнейшем у нас не будет никаких ограничений в выборе номинантов. Хотя, конечно, во многом она осталась той же, что была. Это наше ноу-хау, мы сами ее придумали, это не голливудская затея и поэтому одна из причин, почему мы ушли от западного бренда, это то, что мы почувствовали свою самостоятельность. Мы видели, что вокруг нас образовалась большая компания профессионалов, и что мы делаем очень качественный продукт и делаем его хорошо. Одна из задач церемонии — отдать дань уважения тем признанным и уважаемым деятелям культуры, которые по стечению обстоятельств так и не удостоились за свою карьеру важных наград. У нас было несколько историй, когда уже легендарные артисты, например, Галина Польских или Михаил Боярский, получая из наших рук награду «Событие года», признавались, что это их первая большая награда. Надеюсь, что мы сможем и дальше с достоинством выполнять данную миссию и отдавать дань уважения нашим незабываемым артистам.

И надо отметить, новый стиль премии проявился с первых номинаций. Так, лучшими артистами стали исполнители ролей не в кино, а в сериалах, что еще раз доказывает - последние вышли на новый, более высокий уровень. Актрисой года была признана Юлия Александрова. За работу в «Звоните ДиКаприо!» "Огромное спасибо, что оценили мою работу, эта роль была для меня выбросом в космос, хочу поблагодарить самого главного человека - Жору Крыжовникова", - поблагодарила актриса.

Премия журнала "Кинорепортер" открыла сезон вручения кинонаград, и такое важное мероприятие не мог пропустить никто.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Актером года стал Павел Деревянко. Конечно, за роль в комедии «Домашний арест». "Получать призы всегда очень приятно, хочу сказать спасибо присутствующим здесь режиссеру Пете Буслову и моей партнерше по сериалу Марине Александровой, - сказал актер со сцены. - К чему слова, если на небе звезды". В номинации "Хит года" победил Филипп Киркоров с песней "Цвет настроения - синий". "Это кинотеатр моего детства, я здесь пересмотрел всю классику, здесь я посмотрел фильм "Женщина, которая поет", - отметил певец на сцене "Иллюзиона". - Думал ли я, сидя в ложе кинотеатра, что буду получать премию? Нет, но это безумно приятно".

Режиссер Жора Крыжовников стал лучшим в номинации "Прорыв года". "Когда мы запускали сериал и пришли на телеканал, нам сказали: "Но ведь это про актеров, кому это интересно?", - поделился со сцены Крыжовников. - На это я сказал: "Но ведь они же тоже люди". "Открытием года" экспертное жюри назвало Алексея Смирнова, сыгравшего в фильме "История одного назначения". Также он режиссер сериала "Садовое кольцо". Награду ему вручал композитор Алексей Рыбников. "Не знаю, как вам, а мне не хватает в жизни открытий, - сказал он. - Вот мы жили, и появился Элвис Пресли, потом - Никита Михалков со своими первыми фильмами. И это были открытия". Алексей Смирнов поблагодарил Рыбникова, пошутив, что всегда хотел бы встать где-то между Элвисом Пресли и Никитой Михалковым. Он также высказал слова признательности продюсеру сериала "Садовое кольцо" Валерию Тодоровскому и режиссеру фильма "История одного названия", своей сестре Дуне Смирновой.

Мария Лемешева уверена, что став самостоятельным брендом премия сможет стать еще более важным и значимым событием для киноиндустрии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В номинации "Проект года" победил чемпионат мира по футболу, проходивший летом в России. Министр культуры РФ Владимир Мединский, вручавший награду директору организационного комитета, отметил, что хотел бы шутить, как Киркоров, но его шутки не все понимают. "Я пошутил, что Маяковский был первым русским рэпером", - напомнил министр, заметив, что теперь некоторые спрашивают сотрудников Минкультуры, не это ли стоит за ситуацией с отменой концертов рэперов. "Большая неожиданность получить такую награду, - отметил генеральный директор организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин. - Вчера была премия в области спорта, но у вас гораздо веселее. А что касается чемпионата, он действительно стал "событием планетарного масштаба". "Телеперсоной года" был признан Дмитрий Борисов. Награду в категории "Мастер-класс года" получили Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей. Всего в этом году на "Событии года" были выделены восемь номинаций: актер и актриса года, открытие года, мастер-класс года, телеперсона года, хит и прорыв года, а также проект года. В 2019-м организаторы обещают ввести номинацию, связаннаую с театральной деятельностью.

«Премия, которая выходит и не просит денег из бюджета, и в то же время консолидирует кинематографическое сообщество, определяет тренды. Мне вообще нравится, что журнал The Hollywood reporter преобразовался в «Кинорепортер», произносить стало легче многим», - отметил министр культуры РФ Владимир Мединский. Напомним, первая торжественная церемония вручения премии за достижения в области кино и телевидения «Событие года» прошла в 2011 году. В разные годы лауреатами премии становились Константин Эрнст, Антон Златопольский, Федор Бондарчук , Юрий Колокольников , Филипп и Иван Янковские , Мария Миронова, Дмитрий Нагиев , Анна Чиповская , Виктория Толстоганова , Максим Матвеев, Рената Литвинова , Максим Галкин , Юлия Пересильд , Егор Корешков , Екатерина Андреева и другие.