2018-12-06T18:26:30+03:00
Общество

Типичным российским коррупционером оказался энергичный общительный мужчина в самом расцвете сил

Генпрокуратура вывела среднестатистический портрет взяточника
Алексей ИВАНОВ
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Составлен портрет типичного российского коррупционера.Составлен портрет типичного российского коррупционера.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Российские прокуроры и психологи на основе многолетних наблюдений составили портрет типичного российского коррупционера. И выяснили удивительную вещь: классические взяточники - меркантильные, жадные, корыстные и властолюбивые. Но с виду - просто прекрасные люди. Как пишут в объявлениях о знакомстве: без в/п, с ч/ю и в/о.

Вот как охарактеризовал среднестатистических коррупционеров официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной:

- Активные, энергичные, инициативные люди, они очень коммуникабельны, невероятно эмоционально устойчивы, готовы много работать, не злоупотребляют спиртным, не нарушают общественный порядок.

Словом, как тот Карлсон - в меру упитанный и в самом расцвете сил (средний возраст коррупционера, кстати, 40 лет, а семейное положение - женат).

А еще в прокуратуре знают, что жадность далеко не единственный мотив должностных преступлений. Очень часто на скользкий путь коррупции чиновников толкает потребность в самоутверждении, месть начальству и даже корпоративная солидарность. То есть "все вокруг берут - значит и я буду".

Остается лишь напомнить, что положительные характеристики не освободят от уголовной ответственности: за злоупотребление должностными полномочиями по российскому Уголовному кодексу можно загреметь на срок до 10 лет, а за особо крупные взятки - на 15.

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