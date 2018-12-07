2018-12-07T01:37:09+03:00
Общество

Создание сибирского хаба под угрозой

Минтранс не спешит включать проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Красноярск и аэропорт «Емельяново» с Транссибом
Федор ПЕТУНИН
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Красноярский аэропорт «Емельяново» входит в топ-15 крупнейших воздушных гаваней страны. Фото: www/facebooke/kja.aeroКрасноярский аэропорт «Емельяново» входит в топ-15 крупнейших воздушных гаваней страны. Фото: www/facebooke/kja.aero
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ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Красноярский аэропорт «Емельяново» входит в топ-15 крупнейших воздушных гаваней страны. И при этом добраться до него, расположенного в 40 км от города, можно только на такси или личном авто.

- Это очень неудобно. Расписание автобусов никак не согласовано с временем вылета рейсов, - говорит красноярец Дмитрий Антонов. - А такси по закону подлости встанет в пробке.

Решением проблемы транспортной доступности аэропорта могла бы стать ж/д ветка.

- Она разгрузила бы трассу, ведь сейчас в часы пик интенсивность движения на участке от «Емельяново» до Красноярска достигает 100 машин в минуту, - комментирует министр транспорта края Сергей Еремин.

Идею в регионе обсуждают давно. Хотели поначалу проложить ветку для скоростных аэроэкспрессов. Но посчитали и поняли, что поток людей не такой плотный, чтобы окупить проект. Аэроэкспресс экономически целесообразен при 10 млн. пассажиров в год, а в «Емельяново» их пока в разы меньше.

О ситуации доложили лично президенту страны, когда Владимир Путин посещал Красноярск с визитом в марте 2017-го. Глава государства поручил ответственным лицам подумать над вопросом еще.

В ОЖИДАНИИ ПЕРВОЙ ЭЛЕКТРИЧКИ

Более логичным решением проблемы представляется строительство грузопассажирской ветки.

- В пиковые часы к вылету и прилету в аэропорт будут ходить пассажирские электрички, а в остальное время - грузовые поезда, - рисовал перспективы генеральный директор аэропорта «Емельяново» Андрей Метцлер.

Если заменить аэроэкспресс электричкой, ею смогут воспользоваться не только путешественники, но и жители Емельяновского района. Проектом предусматривалось, что электричка будет вписана в городскую транспортную сеть. Такая ветка стала бы серьезным подспорьем в создании под Красноярском и международного хаба.

Сторонником этой идеи выступает губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Нельзя смотреть на железнодорожную ветку с позиции мелких лавочников. Это масштабный федеральный проект, который обеспечит толчок в развитии Сибири», - говорил он, будучи председателем Заксобрания края. Возглавив регион, он продолжал лоббировать строительство ветки. 13 ноября Усс последний раз встречался с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и снова поднимал тему ж/д ветки до аэропорта. Пока безрезультатно.

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

Проблема, как обычно, в финансировании. Цена вопроса - 7,7 млрд. рублей за 34 км полотна. На мартовском совещании в Красноярске Владимир Путин подчеркнул, что создание инфраструктуры - обязанность государства. В предложенном правительству проекте 12 процентов вложений в него отводилось РЖД (компания согласна), оставшаяся часть - федеральному бюджету. Минфин вроде как не против финансировать подобные проекты и даже выделить Минтрансу определенный бюджет до 2024 года. Но чиновники Минтранса требуют от правительства края гарантии со стороны грузоперевозчиков и логистических компаний - фактически подписанные договора на транспортировку грузов по еще не построенной дороге.

Гостям предстоящей Универсиады в Красноярске уже точно придется добираться в феврале 2019 года до терминала автобусами или на такси. Но вот шанс создать крупный сибирский хаб и улучшить жизнь простых красноярцев пока не упущен. Воспользуются ли им чиновники?

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