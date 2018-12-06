Билан не исключает, что появится полностью обнаженным в новом шоу

Новенький «ВТБ Динамо Арена» на один вечер превратился в кинозал.

Журналистам раздали 3D-очки, попкорн, газировку. Это совсем не было похоже на рядовую пресс-конференцию, где обычно дремлют «акулы пера». Все-таки Дима Билан и его компаньон Яна Рудковская знают, как даже из встречи с прессой сделать перформанс.

На сей раз Дима презентовал грядущее шоу «Планета Билан», которое начинает свой космический полет с 6 февраля в Москве, а далее проследует в тур по 22 городам России и Прибалтики.

Дима Билан.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Афиша заманивает креативным слоганом: «Планета Билан. Фильм, сыгранный вживую».

Постановкой проекта занята режиссёр Ева Габулова. Она уже напридумывала с командой Билана кучу интересных фишек: помимо декораций будут трюки и даже полёты, которые осуществит сам артист.

— Наша задача раскрыть в этом шоу чувства Димы. Поэтому на сцене прямо во время шоу развернётся киноплощадка. Только все будет снято с первого дубля, все на одном дыхании. Я понимаю, что я не первый режиссёр, открывший в Диме актёра. Но во время шоу «Планета Билан» Дима будет и актёром, и каскадером, и самому себе дублёром. Он будет на сцене задавать себе вопросы и тут же на них отвечать, — рассказала журналистам режиссер нового шоу певца.

Режиссёр Ева Габулова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— В общем, полная шизофрения, — засмеялся Билан.

— С помощью дублёров Дима сможет быть на сцене сразу в нескольких местах. Обещаю, это будет взрыв, — заинтриговала режиссёр «Планеты Билан». — А по итогам шоу мы выпустим полнометражный фильм.

— Я по-прежнему считаю, что на сцене главное — музыка. Но в современных реалиях важен и визуальный ряд, особенно, если он начинает резонировать, — подчеркнул Билан.

Ева Габулова не исключила возможность использования в качестве художественного приема сцен рождения Димы, где певец предстанет перед зрителем полностью обнаженным.

— Расскажи, сразу прикроют наш театр, — засмеялся Дима Билан. —Я еще думаю на этот счет. Мне же достанется, если что.

Также была затронута тема цензуры в шоу. Яна Рудковская подтвердила, что на «Планете Билан» нет места нецензурной лексике. Она привела в пример недавний случай, когда Дима отказался материться в клипе «Молния».

Продюсер Яна Рудковская.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— О цензуре говорят достаточно давно. Мат, на мой взгляд, нас переживет. Это язык, который объединяет разные сословия людей, — высказал свое мнение Билан. — Это соединительная речь, без которой никто не может прожить. Я, например, на мате разговариваю вне сцены и детей. Я не считаю, что это лицемерие. Но я не считаю, что надо делать из этого культ, как некоторые наши светские львы и львицы, и вести себя на публике, как дома. Надо все-таки понимать грань.