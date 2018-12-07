Борьба с ВИЧ: удастся ли в двадцать первом веке победить «чуму двадцатого»?

По данным экспертов ВОЗ, на сегодняшний день в мире насчитывается более 37 миллионов носителей ВИЧ-инфекции. При этом о своем положительном ВИЧ-статусе знают в лучшем случае лишь две трети носителей вируса. Еще меньше проходят лечение. В результате у больных развивается СПИД, и они становятся жертвами других инфекционных заболеваний, чаще всего – туберкулеза.

С 2001 года ООН каждые пять лет принимает декларации по борьбе с ВИЧ и СПИДом, в которых определяются необходимые меры противодействия эпидемии и задаются глобальные целевые ориентиры. Актуальным на сегодня глобальным целевым показателем является «90-90-90». В тексте политической декларации ООН по ВИЧ и СПИДу 2016 года он определен так: «Девяносто процентов лиц (включая детей, подростков и взрослых), живущих с ВИЧ, знают о своем статусе; 90 процентов лиц, живущих с ВИЧ и знающих о своем статусе, получают лечение; и 90 процентов лиц, получающих лечение, добиваются уменьшения вирусной нагрузки».

В России скачок заболеваемости ВИЧ произошел в середине 90-х годов и был связан со стремительным распространением инъекционных наркотиков. К началу 2000-х динамика распространения ВИЧ уже не позволяла переломить ситуацию отдельными локальными мерами. Требовался комплексный и межсекторальный подход, требующий взаимодействия различных ветвей государственной власти и общества.

Поэтому Минздравом совместно с экспертным сообществом впервые была разработана комплексная стратегия борьбы с ВИЧ-инфекцией. Принятая правительством России в 2016 году «Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» придала борьбе с ВИЧ и СПИДом беспрецедентный характер.

Массовое тестирование

Прежде всего, Россия стала единственной страной в мире, внедрившей широкое обследование населения на ВИЧ. Охват населения тестированием на ВИЧ за последние годы вырос более чем на треть, достигнув в 2017 году 34 миллионов человек, что составляет более 30% населения. Для сравнения, по данным Европейского бюро ВОЗ и ECDC, охват тестированием на ВИЧ населения разных стран Европы достигает максимум 10%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2011 по 2014 год число новых случаев заражения увеличивалось на 12,5–13% в год. Уже в 2016 году это количество составило 8%. С каждым годом, несмотря на всё большее количество тестируемых, происходит снижение заболеваемости. Так, в 2017 году отмечено снижение заболеваемости ВИЧ на 1,5%. А за 10 месяцев 2018 года - еще на 2%. При том, что количество обследованных по сравнению с прошлым годом выросло на 13%.

Лекарственное обеспечение

Для снижения воздействия вируса иммунодефицита человека на организм инфицированного (вирусной нагрузки) современная медицина предлагает широкий выбор медикаментов. При этом схема лечения определяется индивидуально и учитывает состояние здоровья и даже образ жизни пациента. При низкой вирусной нагрузке на фоне правильно подобранной антиретровирусной терапии вероятность передачи вируса минимальна. Увеличение охвата антиретровирусной терапией – одна из важнейших задач в рамках лечения ВИЧ/СПИДа.

В прошлом году Минздрав принял стратегическое решение по централизации закупок препаратов для лечения ВИЧ. Ранее регионы не всегда справлялись с организацией бесперебойных и своевременных закупок жизненно необходимых препаратов. К тому же централизованные закупки позволили сэкономить бюджетные средства и направить их на расширение охвата пациентов антиретровирусной терапией.

В результате централизации закупок средняя стоимость лечения одного пациента снизилась более чем в 2 раза. Полученная экономия позволила увеличить охват лечением ВИЧ-инфицированных, состоящих под диспансерным наблюдением, до 50% без привлечения дополнительных средств. Это произошло в конце 2017 года. Сейчас охват терапией составляет 55,6%, а в каждом третьем регионе уже превысил 60%. «Показатель, который мы перед собой поставили на следующий год, – 75%», – сообщила Министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Этому помогло создание в России уникального в мировой практике национального регистра пациентов с ВИЧ-инфекцией. Российский регистр действует с 1 января 2017 года. Сведения о пациенте с диагностированной ВИЧ-инфекцией должны поступить в него не позднее трех дней с момента установления диагноза. По последним данным, в регистр внесено 714 067 человек с диагностированной ВИЧ-инфекцией.

Для обеспечения стабильного качества лечения пациентов с ВИЧ по всей системе здравоохранения, экспертами Минздрава на основе клинических рекомендаций подготовлены семь стандартов медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией. Начата подготовка порядка оказания медицинской помощи при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

На брифинге в рамках Всероссийского форума Вероника Скворцова рассказала о разработке отечественной вакцины против ВИЧ-инфекции, основанной на генной модификации. Также на форуме было принято решение о необходимости дополнительного анализа международного опыта по включению в профилактические программы ряда препаратов, препятствующих заражению ВИЧ, и рассмотрения возможности их использования в России.

Важно отметить, весь комплекс мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией, включая профилактику и лечение, является бесплатным для жителей нашей страны. При этом лекарственное обеспечение лиц, живущих с ВИЧ, осуществляется преимущественно за счет средств федерального бюджета.

Широким фронтом

Помимо создания сети специализированных медицинских центров (СПИД-центры сейчас уже действуют в каждом крупном городе России), Минздрав все активнее вовлекает в борьбу с ВИЧ российский бизнес и некоммерческие организации.

Так, в России проводится множество акций по бесплатному тестированию на ВИЧ. «Комсомолка» писала о всероссийских акциях Минздрава России, во время которых тысячи людей проходят тестирование. В 2016 году пункты тестирования были размещены в торговых центрах 10 городов, в 2017 году – спецвагон РЖД со специалистами останавливался на вокзалах 24 городов. В этом году мобильные пункты тестирования на машинах автозавода «ГАЗ» приехали уже в 120 городов России, охватив 30 регионов.

Совместно с НКО впервые были выработаны рекомендации по профилактической работе с группами риска, особенно труднодоступными, такими как инъекционные наркоманы. После обсуждения на московском форуме они будут использоваться для создания межведомственных региональных программ по профилактике ВИЧ.

При этом на форуме была еще раз подтверждена приверженность Минздрава стратегии «снижения спроса» по борьбе с наркоманией, в противоположность стратегии «снижения вреда», предполагающей заместительные методы лечения с применением наркотических и психотропных веществ и легализации потребления наркотиков в немедицинских целях.

КСТАТИ

По принятой ООН целевой шкале «90-90-90» российские показатели сегодня выглядят следующим образом:

• Не менее 88% ВИЧ-инфицированных состоят на учете и находятся под наблюдением.

• Охват антиретровирусной терапией составляет 55,6%, (в конце 2017 года он равнялся 50%, в следующем году должен достигнуть 75%).

• Благодаря приверженности антиретровирусной терапии, вирусная нагрузка снизилась у 75% взрослых и у 80% детей с диагностированной ВИЧ-инфекцией.

Выступивший на Всероссийском форуме Региональный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) для стран Восточной Европы и Центральной Азии Виней Патрик Салдана подтвердил эти данные и отметил высокую приверженность России стратегии «90-90-90».