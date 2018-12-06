Звезды решили встречать первую неделю зимы в купальниках и без

Прочь, хандра! Прочь все мысли о том, что впереди пять месяцев холодов! Чтобы согреться хотя бы мысленно, взгляните на фото этих знойных красавиц. Эти прелестницы отправились в теплые страны в первую неделю зимы и выложили в соцсети свои жаркие фото в купальниках. А кто-то и вовсе без них…

Бывшая солистка ВИА «Гры» и «Мисс Россия» Татьяна Котова понимает, что ее призвание — радовать мужчин. Да, на расстоянии, да, посредством соцсетей, но постоянно. Мало у кого найдешь в микроблоге мегабайты соблазнительных фото в купальниках. 33-летняя певица создана для того, чтобы быть музой для сильного пола.

kottova А что нужно тебе, чтобы быстро проснуться?

Жена известного футболиста Юрия Жиркова до встречи с мужем работала моделью. Поэтому неудивительно, что 29-летняя Инна так отлично позирует на фото. Да и фигура у матери троих детей на зависть. Отдыхать она предпочитает на пляжах ОАЭ. И с каждым годом все больше похожа на куклу.

innazhirkova Добрый вечер,мои дорогие .

Виктория Боня любит лишний раз подчеркнуть то, какой фигуры добилась. Во времена «Дом-2», где она и стала звездой, 39-летняя модель не обладала такими женственными формами, но все можно усовершенствовать. Какими способами, другой вопрос. Да нужно ли знать?

victoriabonya Who wants some #redvelvet cake?

«Мисс Россия» София Никитчук настолько хороша, что невозможно оторваться. 25-летняя модель в 2015 году не только стала главной красавицей страны, но и заняла второе место на «Мисс Мира». И неудивительно, что у нее нет отбоя от рекламных контрактов. Поэтому девушке не понадобилось лететь на курорты, чтобы демонстрировать ослепительные фото в бикини.

nikitchuksofi Dear Santa.... Define good ))

Ольге Серябкиной из группы «Серебро» удается стоически выносить регулярную смену состава коллектива. Кстати, кастинг в любимое детище Максима Фадеева идет прямо сейчас. А пока продюсер отбирает из тысяч одну самую-самую, 33-летняя Серябкина не дает забыть о том, что она пока главная звезда в группе. И выходит на тусовки едва ли не в нижнем белье. Так ведь это еще круче, чем в купальнике!

serebro_official Если обычно я жду, что мои главные желания исполнятся в ночь на НГ...

Эвелина Бледанс в свои 49 лет просто поражает своей стройностью и подтянутостью. Мама двоих сыновей всегда была знойной красоткой, но с годами своей прелести не растеряла. Актриса и телеведущая пытается забыть о неудавшейся попытке ЭКО, а ее поклонники до сих пор с трудом в это верят. На экзотическом Бали Эвелина устроила горячую фотосессию.

bledans Не умею уменьшать талию на фотках и плавать даже в самом красивом бассейне, когда рядом море.

Еще одна бывшая солистка ВИА «Гры» Анна Седокова отжигает на неопознанных пляжах. Скорее всего артистка выложила снимки из запасников. Почему бы просто не полюбоваться на 35-летнюю маму троих детей?

annasedokova Ещё чуть-чуть и отпуск

41-летняя певица и ведущая «Дом-2» Ольга Орлова постит фото с Сейшел. Не только же Бузовой смущать своих фанатов подобными снимками. Тем более ее старшая коллега куда аппетитнее.

olgaorlova1311 Доброго вам дня

Ну а на десерт Настасья Самбурская. 31-летняя актриса и телеведущая неотразима. Да, она прямолинейна до ужаса. И может дать в глаз. Зато она может еще и вот так.