2018-12-06T19:06:48+03:00
Звезды

Звезды решили встречать первую неделю зимы в купальниках и без

Фигуристые знаменитости жгут на курортах, пока родину заваливает первым снегом
Петр СИМОНОВ
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Российские звезды порадовали подписчиков новыми фотосессиями в купальниках.Российские звезды порадовали подписчиков новыми фотосессиями в купальниках.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Прочь, хандра! Прочь все мысли о том, что впереди пять месяцев холодов! Чтобы согреться хотя бы мысленно, взгляните на фото этих знойных красавиц. Эти прелестницы отправились в теплые страны в первую неделю зимы и выложили в соцсети свои жаркие фото в купальниках. А кто-то и вовсе без них…

Бывшая солистка ВИА «Гры» и «Мисс Россия» Татьяна Котова понимает, что ее призвание — радовать мужчин. Да, на расстоянии, да, посредством соцсетей, но постоянно. Мало у кого найдешь в микроблоге мегабайты соблазнительных фото в купальниках. 33-летняя певица создана для того, чтобы быть музой для сильного пола.

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А что нужно тебе, чтобы быстро проснуться?
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Жена известного футболиста Юрия Жиркова до встречи с мужем работала моделью. Поэтому неудивительно, что 29-летняя Инна так отлично позирует на фото. Да и фигура у матери троих детей на зависть. Отдыхать она предпочитает на пляжах ОАЭ. И с каждым годом все больше похожа на куклу.

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Добрый вечер,мои дорогие .
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Виктория Боня любит лишний раз подчеркнуть то, какой фигуры добилась. Во времена «Дом-2», где она и стала звездой, 39-летняя модель не обладала такими женственными формами, но все можно усовершенствовать. Какими способами, другой вопрос. Да нужно ли знать?

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Who wants some #redvelvet cake?
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«Мисс Россия» София Никитчук настолько хороша, что невозможно оторваться. 25-летняя модель в 2015 году не только стала главной красавицей страны, но и заняла второе место на «Мисс Мира». И неудивительно, что у нее нет отбоя от рекламных контрактов. Поэтому девушке не понадобилось лететь на курорты, чтобы демонстрировать ослепительные фото в бикини.

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Dear Santa.... Define good ))
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Ольге Серябкиной из группы «Серебро» удается стоически выносить регулярную смену состава коллектива. Кстати, кастинг в любимое детище Максима Фадеева идет прямо сейчас. А пока продюсер отбирает из тысяч одну самую-самую, 33-летняя Серябкина не дает забыть о том, что она пока главная звезда в группе. И выходит на тусовки едва ли не в нижнем белье. Так ведь это еще круче, чем в купальнике!

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Если обычно я жду, что мои главные желания исполнятся в ночь на НГ...
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Эвелина Бледанс в свои 49 лет просто поражает своей стройностью и подтянутостью. Мама двоих сыновей всегда была знойной красоткой, но с годами своей прелести не растеряла. Актриса и телеведущая пытается забыть о неудавшейся попытке ЭКО, а ее поклонники до сих пор с трудом в это верят. На экзотическом Бали Эвелина устроила горячую фотосессию.

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Не умею уменьшать талию на фотках и плавать даже в самом красивом бассейне, когда рядом море.
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Еще одна бывшая солистка ВИА «Гры» Анна Седокова отжигает на неопознанных пляжах. Скорее всего артистка выложила снимки из запасников. Почему бы просто не полюбоваться на 35-летнюю маму троих детей?

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Ещё чуть-чуть и отпуск
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41-летняя певица и ведущая «Дом-2» Ольга Орлова постит фото с Сейшел. Не только же Бузовой смущать своих фанатов подобными снимками. Тем более ее старшая коллега куда аппетитнее.

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Доброго вам дня
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Ну а на десерт Настасья Самбурская. 31-летняя актриса и телеведущая неотразима. Да, она прямолинейна до ужаса. И может дать в глаз. Зато она может еще и вот так.

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Моя ли.....
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