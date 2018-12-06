2018-12-06T19:05:20+03:00
Общество

Лидером корпоративной благотворительности в России стала АФК «Система»

На протяжении последних лет корпорация направляет на благотворительные цели свыше 1 миллиарда рублей в год
Ольга БОРСКАЯ
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АФК «Система» заняла первое место в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности»АФК «Система» заняла первое место в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности»Фото: материалы пресс-служб
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В России названы «Лидеры корпоративной благотворительности». Этот конкурс в 11 раз уже провели ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров», международная аудиторско-консалтинговая сеть фирм PwC и деловая газета «Ведомости». Цель проета - найти лучшие благотворительные программы, рассказать о них и распространить их опыт.

В 2018 году первое место в рэнкинге (списке - прим. ред) «Лидеры корпоративной благотворительности» заняла ПАО АФК «Система». Всего же исследование охватило 47 российских и международных компаний с оборотом более 100 млн рублей, которые занимаются благотворительностью в России.

- Признание нашего вклада в дело благотворительности – это общая заслуга всей Группы АФК «Система». На протяжении последних лет Корпорация поддерживает стабильный уровень социальных инвестиций, направляя на благотворительные цели свыше 1 млрд рублей в год. Из общей суммы примерно треть приходится на благотворительной фонд «Система». В конце 2017 года мы кардинально пересмотрели стратегию фонда с фокусом на поиск и внедрение инновационных технологических решений для преодоления социальных проблем, - говорит Анна Янчевская, президент Благотворительного фонда «Система».

Премию «Лидеры корпоративной благотворительности» вручали в 11-й раз Фото: материалы пресс-служб

Премию «Лидеры корпоративной благотворительности» вручали в 11-й разФото: материалы пресс-служб

Один из таких проектов - «Одиссея». Это масштабный конкурс, цель которого - найти и продвинуть лучшие технологические новинки по поиску пропавших людей. "Система" готова выделить 75 миллионов рублей на гранты лучшим поисково-спасательным отрядам страны.

Кроме того, эксперты оценили:

- федеральную образовательную программу "Системы" по микроэлектронике с ПАО «Микрон» и ведущими ВУЗами страны;

- просветительский проект «Будущее время» по перезагрузке научной фантастики;

- проект «Культурный выходной», который помогает музеям популяризировать искусство и сделать музейную среду доступной;

- социальные программы по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам совместно с Группой компаний «Медси». Отмечается, что за три года количество корпоративных волонтеров, принимающих участие в проекте «Будь здоров с МЕДСИ!», увеличилось с 3,5 до 5%, а число подопечных социальных программ компании превысило 30 тысяч человек.

- Компания сформулировала свою четкую социальную позицию и последовательно ее развивает через широкую сеть партнерств с некоммерческими организациями, реализующими социальные проекты в области здравоохранения и социальной защиты. Открытая позиция компании позволяет ей оказывать содействие решению широкого круга задач от профилактики рака груди до качественной медицинской помощи одиноким пожилым людям. Идеальный пример, когда компетенции бизнеса и НКО дают плодотворные результаты, повышая качество жизни граждан, - прокомментировала Татьяна Евлампиева, замначальника отдела проектов межсекторного взаимодействия Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России.

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