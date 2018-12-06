2018-12-06T19:24:41+03:00
Общество

По просьбе МВД за год закрыто 19 тысяч сайтов, где продавали наркотики

Первый заместитель начальника ГУНК МВД России Кирилл Смуров рассказал о противодействии наркопреступности
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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По просьбе МВД за год закрыто 19 тысяч сайтов, где продавали наркотикиПо просьбе МВД за год закрыто 19 тысяч сайтов, где продавали наркотикиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В результате целенаправленной работы правоохранительных органов за девять месяцев текущего года выявлено более 150 тысяч уголовно-наказуемых деяний, связанных с наркотиками, из которых почти три четверти относятся к тяжким и особо тяжким, из них 96 % пресечено сотрудниками органов внутренних дел", - сообщает МВД России ссылаясь на заявление первого замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилла Смурова.

"В последние годы наркоситуация в России характеризуется заменой растительных наркотиков синтетическими аналогами. За последние шесть лет доля синтетических наркотиков в общем объеме изъятых веществ выросла с 5,7 % до 22,4 %. Ее росту способствует увеличение объемов их подпольного производства. В текущем году число ликвидированных лабораторий возросло на 14%», - привел статистику Смуров.

В МВД отметили, что во взаимодействии с Роскомнадзором, "для противодействия распространению пропаганды и рекламы наркотиков через сеть Интернет, принимаются оперативные меры по блокировке доступа к информационным ресурсам, содержащим такую информацию".

По данным ведомства за девять месяцев текущего года Роскомнадзором было принято свыше 19 тысяч решений о блокировке различных Web-ресурсов после рассмотрения 25 тысяч поступивших электронных сообщений.

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