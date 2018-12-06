Почему полиция больше суток не могла поймать вооруженного охранника с автоматом

Когда три дня назад из Мурома сбежал мужчина с автоматом Калашникова, охранявший стратегический железнодорожный мост, во Владимирской области едва не ввели военное положение. В местной столице на каждом углу поставили полицейских. Воспитателям в детских садах запретили выводить на прогулки малышей. По всему региону объявили план «Сирена» (силовиков привели в повышенную боевую готовность).

Вопросов в этой истории все еще гораздо больше, чем ответов...

«ЗА СОТРУДНИКАМИ ВО ВРЕМЯ СМЕНЫ НИКТО НЕ СЛЕДИТ»

4 ДЕКАБРЯ 16:00

В Муроме 61-летний сотрудник вооруженной охраны РЖД Юрий Петров поехал на своей легковушке на смену. По дороге мужчина позвонил по сотовому телефону своей дочери Анне.

- У папы было хорошее настроение, - рассказала «КП» девушка. - Он поинтересовался, все ли нормально у нас с внуком. Потом спросил, поеду ли я к маме в больницу. Ее положили в понедельник на серьезную операцию, которую как раз сделали 4 декабря. Отец добавил, что завтра ехать к маме будет не нужно. Он сам ее навестит после работы.

4 ДЕКАБРЯ 17:00

Петрову выдали в оружейной автомат и два рожка к нему (60 патронов). В полном обмундировании он заступил на вахту — расположился в будке у края железнодорожного моста.

4 ДЕКАБРЯ 17:30

Полицейские установили по камерам видеонаблюдения, что в 17:30 охранник покинул свой пост, с автоматом сел в свою машину и уехал. Петров дежурил один.

- В нашей службе не принято устраивать поверки по рации, - объясняют коллеги Юрия. - Заступил на пост и пять часов ты предоставлен сам себе. Начальство проверяет тебя только во время внеплановых рейдов. Но это бывает очень редко.

Поэтому до конца смены никто не хватился исчезнувшего вместе с оружием сотрудника.

ОГРАБИЛ ДОМ ДРУГА

4 ДЕКАБРЯ 18:00

Юрий Петров приехал в деревню Высоково. Она находится в 30 километрах от Мурома.

- Охранник знал, куда ехал, - объясняют в полиции Мелинковского района. - В Высоково живут хорошие знакомые Петрова. Но когда Юрий подъехал к нужному коттеджу, он не стал сразу стучать в дверь. Сначала он отправился по соседям — спросил, дома ли семья Ворониных. Ему ответили, что те уехали в отпуск за границу.

Тогда охранник (автомат он оставил в машине) разбил окно в коттедже и забрался внутрь.

- Мы сейчас выясняем, как мужчине удалось вскрыть сейф. Но факт остается фактом — Петрову это удалось. Он похитил 850 тысяч рублей наличными, а также драгоценности. Кроме того, из дома пропали охотничье ружье и два газовых пистолета, - добавляют в полиции.

Впрочем, силовики не исключают, что оружие мог украсть и другой человек.

- Вышел Петров уже через входную дверь — открыл замок с внутренней стороны. Целый час она оставалась нараспашку. Любой местный хулиган мог воспользоваться этим, - подытоживают силовики.

Юрий Петров. Фото из личного архива

Сейчас в Высоково только и разговоров, что про ограбление. Местные охотно делятся подробностями истории:

- В этом доме живет Лариса. У нее мебельный цех в соседнем городе. Деньжища большие зарабатывает. Два года назад у нее умер муж. Сейчас второй раз замуж вышла. Ее первый супруг — Игорь — был закадычным другом того самого Юрия Петрова. Оба — страшные игроманы. Они познакомились в казино, когда те еще были разрешены. Игорь, бывало, проигрывал все до трусов. Жене приходилось покрывать его долги. Разумеется, лучший друг знал об этом.

Родные Петрова уверяли нас, что Юрий завязал с азартной привычкой еще 8 лет назад. Но, по версии следователей, пару месяцев назад охранник снова начал играть по-черному. А когда накопились большие долги, он вспомнил про вдову приятеля и выручку от мебельного бизнеса.

Из деревни Петров уехал с большим кушем в неизвестном направлении.

4 ДЕКАБРЯ 19:00

В коттедж к мебельной бизнесвумен пришла домработница (хозяева оставили ей ключи). Она-то и обнаружила распахнутую входную дверь. Женщина тут же вызвала полицию. Силовики начали проверку по статье «Кража в особо крупном размере». Но с Юрием Петровым данный взлом пока не связали. Во-первых, о его исчезновении с поста еще было не извесно. Во-вторых, никто из местных жителей не запомнил номер «Восьмерки», поэтому владельца оперативно пробить не удалось.

ЧЕТЫРЕ ЧАСА ФОРЫ

4 ДЕКАБРЯ 22.00

На железнодорожный мост в Муроме прибыл коллега Петрова, чтобы сменить его на посту. Однако того на месте не оказалось. Мужчина позвонил руководству. Через 20 минут туда приехал начальник охраны. Обыскав территорию рядом с мостом и удостоверившись, что Юрий пропал, охранники вызвали полицию.

4 ДЕКАБРЯ 23:00

Полиция поняла масштаб проблемы (автомат, два рожка с 60 патронами) и объявила Юрия Петрова в розыск. Во Владимирской области объявлен план «Сирена».

Получается, у Петрова было 4 часа форы. К 11 вечера он уже покинул Владимирскую область.

5 ДЕКАБРЯ 4:00

Камера на трассе засекла машину охранника-дезертира на подъезде к подмосковному Реутову. Мужчина проехал 330 километров. Дальше Юрий свернул на сельскую дорогу. И его след опять пропал. К тому времени сыщики уже связали исчезновение охранника РЖД с ограблением в деревне Высоково.

Ни следователям, ни журналистам «КП» пока не удалось установить, чем занимался беглец следующие 10 часов. Это белое пятно в его маршруте еще предстоит заполнить. Мобильник Петров отключил, поэтому полиция не могла запеленговать местоположение.

ПЛАНИРОВАЛ ОГРАБЛЕНИЕ И ПОБЕГ ЗАРАНЕЕ?

5 ДЕКАБРЯ 14:00

Петров включает телефон. И корреспонденты вступают с ним в диалог из прямого эфира радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). Мы пытаемся уговорить Юрия сдаться. Охранник говорит, что заехал куда-то в лес. Где именно оказался, сам не знает.

5 ДЕКАБРЯ 16:00

Петров общается короткими звонками. Силовики считают, что он делает это, чтобы его не смогли отследить. Но в 16:00 мужчина неожиданно перестал сбрасывать и разоткровенничался в эфире:

- У меня долгов на полтора миллиона. Все игра виновата. Вот сейчас с Юрием Ивановичем попрощаюсь – и все. С полковником – Кузнецовым. Была у нас дружба в свое время.

"Я к праотцам собрался" Переговоры с Юрием Петровым в прямом эфире Радио Комсомольская Правда .

Нам удалось узнать, что это за Кузнецов такой.

- Петров и Кузнецов выросли вместе. С тех пор дружат, - рассказал «КП» хороший знакомый Кузнецова Андрей. - Кузнецов служил в генеральном штабе армии. Теперь он в отставке.

Общие друзья обоих мужчин добавляют:

- Перед трагедией Петров так и не успел встретиться с Кузнецовым. Но о том, что может произойти что-то плохое, Петров предупредил его еще за две недели до этого. Они сидели, выпивали. И тут Петров попросил: «Если я умру, помоги и защити мою семью». Но подробностей того разговора не знаем

5 ДЕКАБРЯ 18:00

Полицейские по сотовому охранника смогли вычислить его местоположение. Он прятался в лесу неподалеку от города Гжель. Когда сыщики открыли дверь машины, внутри лежал умирающий Петров.

- Нас насторожило, что мужчина дважды выстрелил в себя, - объясняют силовики. - Сейчас отрабатывается версия, что у охранника был сообщник, который и инсценировал самоубийство. Хотя не исключено, что палец просто продолжал нажимать на курок после второго выстрела.

Дезертир с автоматом Юрий Петров в прямом эфире Радио Комсомольская Правда .

Самое странное в этой истории — в салоне автомобиля не оказалось украденных 850 тысяч и драгоценностей. Не исключено, что Петров отдал их за свои карточные долги. Время для этого у него было (вспомним про то белое временное пятно длинной в 10 часов).

Если у вас есть информация, чем занимался Юрий Петров с 4 утра до 2 часов дня 5 декабря, пишите нам на почту regotdel@kp.ru с пометкой «Охранник Петров» или звоните по телефону 89629403389.

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