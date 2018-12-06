2018-12-06T20:06:46+03:00
Общество

«Душевный Bazar»: Встретить Деда Мороза, слетать на Луну и совершить доброе дело

Москвичей приглашают на благотворительную ярмарку. Гости смогут и хорошо отдохнуть, и совершить доброе дело
Ольга БОРСКАЯ
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Попасть в сказку и подарить ее другим можно будет на ярмарке «Душевный Bazar»Попасть в сказку и подарить ее другим можно будет на ярмарке «Душевный Bazar»
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Новый год - время чудес. А зачем ждать, пока наступит чудо, если можно сотворить его самим?! Для этого достаточно 9 декабря, в воскресенье, прийти на ярмарку Душевный Bazar в Московский Гостиный двор.

Здесь будет все, без чего не обходится Новый год - Дед Мороз, елка, развлечения, шоу-программая и вкусная еда... Но еще здесь соберутся более 50 некоммерческих организаций, социальных предпринимателей и социально ответственных компаний. В непринужденной и доброй атмосфере гости смогут не только сами насладиться праздником - но и подарить его другим. На ярмарке "Душевный Bazar" можно будет узнать о разных способах волонтерства и благотворительности, а также помочь кому-то прямо здесь и сейчас.

Всех неравнодушных москвичей ждут в Гостином дворе

Всех неравнодушных москвичей ждут в Гостином дворе

Важно, что все собранные на ярмарке средства будут направлены на реализацию социальных проектов и программ.

Но благотворительность - это вовсе не скучно. Каждый сможет попасть здесь в сказку. Поделиться своим сокровенным желанием с Дедом Морозом, попробовать себя в творчестве, принять участие в одном из розыгрышей.

Взрослых ждут модные показы, консультации стилистов, квесты и отличная музыка. У молодых мам будет возможность узнать, какие профессии сейчас востребованы, как можно найти удалённую работу или открыть собственный бизнес.

А юных посетителей ожидает полёт на Луну, мастерские Деда Мороза, огромные раскраски, обучение жонглированию и кукловодству, спортивные турниры, интеллектуальные викторины. Кстати, самых маленьких гостей можно будет оставить с профессиональными нянями и педагогами на специально организованной детской площадке.

«Душевный Bazar» проходит с 2013 года

«Душевный Bazar» проходит с 2013 года

Адрес: Москва, Гостиный двор (Ильинка, 4, подъезд №4)

Когда: 9 декабря с 11:00 до 19:00

Вход свободный

Подробности: на сайте «Душевный Bazar», а также в группах в Facebook и ВКонтакте,

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