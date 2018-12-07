Максим Фадеев запретил девушкам с силиконом участвовать в кастинге в группу SEREBRO

Группа SEREBRO в следующем году существенно обновит состав участниц. К этому решению продюсер проекта пришел после ухода из состава лидера трио Ольги Серябкиной. Максим Фадеев уже отсматривает тысячи видеороликов, которые ему присылают претендентки на место в популярной группе. И видимо, чтобы впредь сохранить свое время продюсер решил обратиться к девушкам, чья внешность была сильно усовершенствована у пластических хирургов. Видеоролик он опубликовал в своем Инстаграме.

«Девочки, родненькие, лапочки! Пожалуйста, не присылайте нам больше записи те, у кого есть накачанные губы, накачанная грудь, переделанные лица, носы. Нам это не нужно. Мы ищем естественных девочек с естественными лицами. Я не понимаю, зачем это делать. Это же не нравится мужчинам. Для кого вы это делаете? Не присылайте нам больше свои губы. Присылайте голоса и ваши таланты», — заявил продюсер.

fadeevmaxim ВАЖНО! КАСТИНГ СЕРЕБРО! #serebrocasting

Кстати, несколько дней назад в сети появилась новость, что дочь скончавшегося в ноябре певца Евгения Осина Агния приняла участие в кастинге в группу SEREBRO. Однако Андрей Разин, который планирует продюсировать 16-летнюю девочку, заявил, что это неправда. «Агния, дочь Жени Осина, официально опровергает информацию о том, что якобы проходит кастинг в группу SEREBRO. Агния, студентка Гнесинского музыкального училища, будет строить сольную карьеру. А 20 декабря состоится наша совместная пресс-конференция, где мы расскажем, что она готовит новый альбом, куда войдут песни ее отца, а также ее личные произведения», — рассказал Разин.