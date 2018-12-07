Ксения Собчак вспомнила, как ее избил возлюбленный

Казалось бы, уж кого-кого, а Ксению Собчак проблема бытового насилия коснуться не может. Вряд ли найдется такой отчаянный, который поднимет руку на известную телеведущая. Однако, оказалось, что и она когда стала жертвой избиения. Это случилось много лет назад, когда Собчак вместе со своим тогдашним возлюбленным отдыхали на Западе.

«Это было много лет назад. Я отдыхала на Западе со своим молодым человеком. У нас случилась ссора в машине, и он начал меня бить», — вспомнила Собчак.

«Я выбежала и стала стучаться в двери. Меня пустила какая-то женщина. После полиция приехала сама, хотя я не звонила. Там закон устроен таким образом, что нельзя отозвать дело. Все выносится на уровень государства. Есть свидетели, и нет хода назад», — объяснила медиадива. Ксения уверена, мужчина, который поднимает руку на свою женщину, должен нести за это наказание согласно букве закона. А женщины не должны «с достоинством переносить побои», а обращаться в полицию.

Надо отметить, что Ксения Собчак довольно много времени уделяет проблемам женщин в России. Например, недавно она вместе с Ириной Горбачевой и Анной Ривиной (директор центра «Насилию.нет») провела прямой эфир в «Одноклассниках» в рамках международной акции «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин».

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