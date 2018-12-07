Марсианский зонд InSight протянул к Марсу свою руку

Исследовательский космический аппарат InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) добрался до Марса 26 ноября 2018 года. Мягко сел, «понял», что жив и здоров, осмотрелся, передал фото окрестностей. А теперь начал шевелиться, попутно посылая на Землю новые фото. NASA сообщило об этом на своем сайте.

Марсиане — будь они поблизости — увидели бы, что «пришелец» разгибает и сгибает свою металлическую руку. В «походном положении» она была согнута и прижата к «тарелке», на которой размещено научное и вспомогательное оборудование.

Кроме руки видны приборы, которые она скоро перенесет на поверхность Марса: под белым колпаком - сейсмограф, под красноватым - термометр.

Черный прямоугольник - это совок. С его помощью рука сможет выкапывать неглубокие ямки.

Рука может вытянуться на 2 метра. В ближайшее время - примерно через 2 месяца — она растопырит пальцы захвата и начнет снимать с «тарелки» приборы с тем, чтобы установить их на поверхность Марса. А пока она фотографирует и будет продолжать это делать с помощью камеры - Instrument Deployment Camera, закрепленной у «локтя». Цель — составить трехмерную карту близлежащей поверхности с мельчайшими подробностями. Для этого будет задействована еще одна камера - Instrument Context Camera, расположенная под днищем зонда.

Изучив карту, специалисты выберут места, куда будут опущены научные приборы - сейсмограф и штырь хитрого термометра. Весь процесс — от съемок, выбора подходящих мест до установки приборов, проверки их работоспособности, калибровки, тестирования - и займет 2 месяца. А то и все 3.

Это фото свидетельствует, что InSight успешно раскрыл солнечные батареи - одна из них справа.

Задача нынешней миссии понять, как устроены недры Красной планеты и что там внутри творится. На это и нацелены доставленные приборы.

Сейсмограф высокой точности под названием SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure ) реагирует на малейшие колебания почвы. Если на Марсе есть хоть какая-то тектоническая активность, инструмент ее распознает и зарегистрирует.

Рядом рука поставит систему HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package). С ее помощью в Марс впервые будет забит 5-метровый штырь. В нем разместят тепловые датчики, которые позволят оценить, идет ли из недр хоть какое-то тепло, прогревается ли грунт под солнечными лучами, как меняется его температура в течение года. Попутно ученые определят плотность марсианского грунта.

Примерно так будет выглядеть зонд в процессе исследований: слушать недра, измерять их температуру.

Еще одни инструмент предназначен для эксперимента RISE (Rotation and Interior Structure Experiment), в ходе которого ученые будут фиксировать координаты аппарата InSight с точностью до нескольких миллиметров.Чтобы уловить и измерить колебания Марс под воздействием Солнца и понять, насколько равномерно он вращается, смещается ли его ось.