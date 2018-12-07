Рэпер Хаски и его жена ждут ребенка

Если учесть, что в последнее время российских рэперам приходится ой! - как не просто, их концерты отменяют по всей стране, а сам Хаски даже чуть не угодил за решетку после того, как устроил импровизированный концерт на машине в центре Краснодара, то можно понять, почему музыкант не хочет никаким образом афишировать личную жизнь. Однако же, скрывать беременность своей супруги Алины Насибуллиной уже невозможно. Красавица появилась на московской премьере картины "Хрусталь" в просторном наряде, который не смог уже скрыть наметившийся округлый живот. Этот ребенок станет первый в семье Дмитрия Кузнецова (настоящее имя Хаски).

Напомним, рэпер и выпускница Школы-студии МХАТ Алина Насибуллина поженились летом прошлого года. Алина закончила Школу-студию МХАТ и c 2015 года играет на сцене Театра п/у Д. Брусникина и сотрудничает с театром «Практика».

На экране актриса дебютировала в 2017 году, снявшись в криминальной драме режиссера Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Фильм получил Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах в секции «К Востоку от Запада» и Гран-при фестиваля «Окно в Европу».