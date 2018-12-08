Заставить каноническую УПЦ участвовать в «объединительном соборе» на Украине не смогли ни уговоры, ни репрессии

Глава раскольничьей УПЦ так называемого Киевского патриархата самозваный патриарх Филарет, по сути, признал поражение. Отвечая на вопросы журналистов о назначенном на 15 декабря «Объединительном соборе», на котором должна быть провозглашена ЕППУЦ (Единая Поместная Православная Украинская Церковь), он пояснил, что на заседание придут не более 3-4 иерархов канонической УПЦ. Его раскольничья конфессия поставит не меньше 40 делегатов, а еще одна непризнанная канонической конфессия, УАПЦ (Украинская автокефальная православная церковь) под руководством Макария, будет представлена 12-ю делегатами.

Задание провалено. Ни сам Филарет, ни Порошенко, ни даже Константинопольский патриарх Варфоломей не смогли сагитировать иерархов УПЦ Московского патриархата даже занять места наблюдателей. Не помогли этому ни уговоры, ни попытки репрессий со стороны украинской госбезопасности в виде обысков, «бесед», посулов и обещаний возбудить уголовные дела с гарантией назначения срока лишения свободы лет эдак в 5-6, как минимум.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, по сообщениям многих информационных агентств, получил от «стамбульского старца», как успели «окрестить» Варфоломея, приглашение на назначенное на 15 декабря церковное мероприятие, но отказался в нем участвовать.

- Блаженнейший Онуфрий, получив от патриарха Варфоломея письмо с приглашением на «объединительный собор», запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно автору, - говорится в сообщении на сайте Союза православных журналистов и поясняется там же. - Точно так же намерены поступать и другие архиереи УПЦ

И вот этот молчаливый. но очень богатый по смыслу ответ, кажется более, чем обоснованным. Онуфрий, похоже, показал, что, как и подобает христианину, он готов простить со смирением любую гадость, которую изрыгают в его адрес. Обычный мирянин уж точно бы заехал по уху автору такого приглашения.

- Мы просим Вас, - обращается Варфоломей к Онуфрию. - Немедленно и в духе согласия и единства принять участие вместе с Вашей иерархией в будущем учредительном Соборе объединенной Украинской Православной Церкви и избирательных процессах для определения ее Предстоятеля.

Так, дорогой Варфоломей, не просят. Так командуют в армии: «Подъем! Выходи строиться! Форма номер два». Вам, вселенское чего-то там, как бывшему офицеру турецкой армии, сия разница между смиренной христианской просьбой и приказом вышестоящего командира должна быть хорошо известна. Но это еще цветочки.

- Вашему Высокопреосвященству, конечно, разрешается быть кандидатом на эту позицию, - дозволяет участвовать в выборах главы новой конфессии митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию из Стамбула Варфоломей. А мог бы и не разрешить. А он вот какой всемилостивый! Дозволяет! Отец родной! Прямо как Папа Римский. Хотя – нет. Глава католической церкви – человек образованный и воспитанный. Он, наверное, постарается высказать свои пожелания в более деликатной и уважительной форме.

Далее текст «приглашения» становится еще более хамским. Последние остатки смирения и всепрощения разлетаются в мелкую пыль от тона Варфоломея, которым баре ранее разговаривали в относительно давние времена с крепостной прислугой.

- Обращаясь к Вам как «Высокопреосвященный митрополит Киевский», в форме икономии (снисхождения) и милости, Мы сообщаем Вам, что после выборов предстоятеля Украинской церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете экклезиологически и канонически носить титул митрополита Киевского, который Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года, - расставляет все точки над «i» патриарх носящий имя по названию города, давным-давно разрушенного и канувшего в Лету. Очень не хватает обращения «пес смердячий» и гневного возгласа: «Как стоишь, холоп, перед его высокоблагородием!» В воздухе начинает ощутимо попахивать ароматическом букетом комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Что вызывает в памяти еще один возглас так и не разрешенного в том фильме вопроса - а настоящий ли этот, объявивший себя всемирным православным «царем»? И это не говоря даже об обещании, что, мол, не нести тебе больше звания Предстоятеля Украинской церкви.

Завершается сие послание, именуемое приглашением, ни больше, ни меньше, а прямым руководством к действию в ближайшее время.

- Мы также просим Вас и Вашу иерархию быть в общении с бывшим митрополитом Киевским Филаретом и бывшим архиепископом Львовским Макарием и другими с ними, - пишет Варфоломей. - Поскольку они были в полной мере восстановлены нами в архиерействе, но не в своих должностях и титулах, через наше положительное решение на апелляционные просьбы, которые они неоднократно присылали нам.

Для той конфессии, к которой принадлежит Онуфрий и его соратники, Филарет и Макарий – это раскольники, с которыми общение запрещено, Но Варфоломей вторгается на чужое каноническое пространство с грацией и ловкостью слона в посудной лавке, даже не предлагая, а прямо диктуя необходимость восстановления запрещенных отношений.

Письмо датировано еще 12 октября. Но известно оно стало только сейчас, когда его на своей странице в соцсети «Фейсбук» опубликовал митрополит Александр (в миру Драбинко), известный скандалами и совсем не воцерковленным поведением сторонник украинской автокефалии. И передал ему совсем не Онуфрий. Оказывается, Варфоломей разослал свое письмо Онуфрию всем иерархам канонической УПЦ. Зачем? Очевидно, чтобы показать, кто в православном доме хозяин и унизить Митрополита Киевского и всея Руси. Еще не была назначена дата «Объединительного собора», а он уже принялся командовать с ухватками кайзеровского фельдфебеля.

Сейчас межпланетный (я правильно трактую значение термина «вселенский»? – прим. авт.) патриарх Варфоломей раздражен. Он обманут. Ему обещали две трети иерархов канонической УПЦ на соборе (не менее 50-55 человек), а приходится довольствоваться всего тремя-четырьмя. Зато в этих условиях он может диктовать любые условия Порошенко и Филарету, потому что он крепко держит Порошенко томосом (дам – не дам, неважно, что было обещано, не только им было обещано, кстати), а Порошенко, в свою очередь, зажал в кулаке Филарета. А Филарету, получается, некуда деваться.

- Распространяют слухи, что патриарх уйдет в отставку и не будет баллотироваться. Это неправда, - заявил Филарет в ответ, что не быть ему патриархом. - Я до смерти буду патриархом, потому что интронизация была в 1995 году. И никто этой благодати не снимет.

Хоть он и пообещал, что останется патриархом до конца жизни и не снимает куколь (в данном случае – головной убор предстоятеля конфессии), по некоторым сведениям, он уже его снял. Ведь и у Порошенко не задержится наказать его за непослушание методами светской власти. И за Варфоломеем не заржавеет выписать новую анафему с такой же скоростью, с какой дезавуировал предыдущую. Если что.

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