Кубинцы впервые в истории опробовали мобильный интернет

Прогресс шагает по планете и добрался уже даже до страны, считающейся одной из наименее "цифровых" государств мира. Речь идет о Кубе, где власти, начиная с четверга, наконец-то разрешили гражданам пользоваться мобильным Интернетом. Теперь все жители Острова свободы, если, конечно, у них есть смартфон, смогут выходить в сеть со своего девайса по протоколу 3G.

Правда, цены на мобильный Интернет еще относительно высоки. Тариф на 600 мегабайт стоит 8 долларов, а за 4 гига придется отдать уже более 30 баксов, что равняется официальной минимальной заработной плате. Но и даже с такими условиями решение местных властей уже можно назвать прорывом. Пока первые пользователи 3G говорят, что скорости вполне приличные и можно спокойно посещать сайты и пользоваться мессенджерами. Единственное, что не радует кубинцев - это цена.

Стоит отметить, что доступ в Интернет на Кубе существует уже давно, причем последние несколько лет доля пользователей сети растет не по дням, а по часам. Сейчас возможность посещать сайты имеет около половины населения Острова свободы, причем жители делают это не по старинному модему, а с помощью беспроводной сети, созданной в 2017 году. Корреспондент "КП" сам подключался к вай-фаю в общественных местах - парках, библиотеках, некоторых кафе. А в следующем году власти пообещали пойти еще дальше - начать установку оборудования для перехода на мобильную связь четвертого поколения.

Тем не менее, пока на острове еще много интернет-кафе, которыми простые кубинцы пользуются, чтобы написать электронное письмо или искать информацию. Впрочем подобные заведения типичны для всей Латинской Америки, и Куба здесь не исключение. Возможно, что теперь жители страны станут чаще использовать уже домашние соединения, что существенно облегчит жизнь людям. Правда, не все сайты пока доступны пользователям, ведь органы контроля стараются "фильтровать" большую часть ресурсов с оппозиционными лозунгами и антиправительственным содержанием.