2018-12-08T14:50:45+03:00
Дом. Семья

Тула стала Новогодней столицей России

Город мастеров приготовил массу сюрпризов для своих жителей и туристов
Павел КЛОКОВ
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За время новогодних праздников в Туле побывают тысячи гостей.За время новогодних праздников в Туле побывают тысячи гостей.Фото: Павел КЛОКОВ
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В пятницу, 7 декабря, город-герой Тула официально принял эстафету от Ханты-Мансийска и вступил в почетную должность «новогодняя столица России». Праздничная программа расписана до Рождества - на месяц вперед. За это время в Туле побывают тысячи гостей. И ахнут, когда увидят, во что ее превратил Дед Мороз (вместе с местной властью, конечно, и лично губернатором Тульской области Алексеем Дюминым). Даже те, кто уже бывал в городе пряников и самоваров.

Мне посчастливилось попасть на открытие. И я в какой-то момент решил, что Новый год уже наступил. Тульские дома сверкают как елочные гирлянды. На культовой пешеходной улице Металлистов установили театральные арки, под которыми так любят прогуливаться влюбленные парочки. Там же освещают улицу декоративные канделябры. Местные фермеры предлагают попробовать (а после, может, и купить) твердые и мягкие сыры, цветочный и липовый мед, сбитень, квас, глинтвейн, пряники! Если хочется общения, то можно поторговаться. Туляки - народ щедрый.

В этом году Новогодней столицей России стала Тула. Фото: Павел КЛОКОВ

В этом году Новогодней столицей России стала Тула.Фото: Павел КЛОКОВ

На площади по традиции залили Губернский каток, на котором в пятницу выступили самые яркие знаменитости фигурного катания (Алексей Ягудин, Аделина Сотникова, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров и другие). Несмотря на легкий морозец, зрители облепили коробку и следили за выступлениями, затаив дыхание.

Атмосфера в центре потрясающая. С одной стороны стоят храмы со снежными шапками на куполах, с другой - кремлевская стена, с третьей - громадная новогодняя ель и Белый дом областного Правительства.

Перед тем, как показать собравшимся несколько акселей, олимпийский чемпион (2002 года) Алексей Ягудин любезно пообщался с журналистами. И рассказал, что в этом году каток стал побольше (эта команда фигуристов выступает в Туле уже в третий раз).

А вообще Новый год для меня и для моих дочек - это самый главный праздник в году, - сообщил спортсмен. - Мы с женой стараемся создавать для них волшебную атмосферу. Чтобы они в этой сказке жили как можно дольше. Взрослая жизнь рано или поздно все равно начнется. Так что мы оттягиваем этот момент. Для того, чтобы сказка пускай на один год, но продлилась.

Атмосфера в центре города царит потрясающая. Фото: Павел КЛОКОВ

Атмосфера в центре города царит потрясающая.Фото: Павел КЛОКОВ

С Тулой Ягудина связывает не только то, что он ездит сюда выступать. Но и огромный пузатый самовар, который ему подарили здесь в этому году 18 марта.

- Это был не только день выборов, - улыбается Алексей, - но и мой день рождения. Самовар теперь стоит в бане. Мы его иногда топим. Как в далекие времена, когда я ездил на дачу с родителями.

В связи с новым ответственным статусом в Туле преобразились даже такси. По улицам колесят автомобили с новогодней маркировкой, а управляют ими водители, готовые рассказать пассажирам о своем любимом городе (для тех, кто туда собирается, вот телефон экскурсионного такси - 71-71-71).

По мнению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, быть новогодней столицей - это не только честь, но и ответственность.

- Оформление - только полдела, - считает он. - Есть еще и безопасность, которую мы обязаны обеспечить совместно с органами правопорядка.

Праздничная программа в Туле расписана до Рождества - на месяц вперед. Фото: Павел КЛОКОВ

Праздничная программа в Туле расписана до Рождества - на месяц вперед.Фото: Павел КЛОКОВ

В пятницу на центральной площади Дюмин поздравил жителей города с наступающим праздником и с той сказкой, которая пришла в их любимую Тулу.

- Приглашаю всех желающих к нам на новогодние праздники, - добавил губернатор. - Будет интересно и весело.

В городе уже сейчас работают 400 волонтеров. В кремлевском «Атриуме» открыли гостиную Деда Мороза. Там есть его приемная, кафе, зона мастер-классов, новогодняя почта (отправить одну открытку стоит 1 рубль).

Кроме этого, в Туле можно сходить в экзотариум. И посмотреть там, кроме всего прочего, на крупнейшую коллекцию змей (более 500 видов и 3000 экземпляров). Ежегодно его посещают более 100 тысяч посетителей.

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