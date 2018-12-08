Александр Серов об отмене концерта: Я мог бы и сидя в кресле с гипсовой ногой выступать, но там другая ситуация

«Внимание! В связи болезнью артиста А. Серова концерт 8 декабря отменяется!». Такое объявление разместила администрация концертной площадки подмосковного города Климовск, где 8 декабря планировалось выступление Александра Николаевича. «Комсомолка» дозвонилась до певца, чтобы справиться о его самочувствии.

- Как ваше здоровье? И что с вами происходит, раз концерт отменили?

- Ну отменили концерт, что такого? Паника какая?

- Вас все знают, все переживают.

- И что переживать? Мы с дядей Бином перенесли концерт. Это мой административный продюсер, который регулирует мои мероприятия. Он решил перенести.

- Когда концерт состоится?

- После Нового года.

- В чем причина? По здоровью? Вы недавно на телешоу на инвалидной коляске появлялись...

- Ну человек сломал ногу. Любой человек может идти, не дай Бог, и сломать ногу, потом ходить с гипсом. Саша Розенбаум со стула упал на концерте, блики были в глаза. Он сломал два ребра, но мужественно отработал концерт, после чего его «Скорая помощь» забрала. Азиза сломала ногу, только вышла из этого, видел, как она на коляске выезжала, у нас в Лужниках концерт был. Это же лотерея. Я мог бы и сидя в кресле с гипсовой ногой выступать. В Климовске сейчас другая ситуация. Мы просто хотим, чтобы было нормально по сборам. Там наши друзья проводят, мы обо всем договорились, нет никаких конфликтов.

- А что там у вас с делом против Друзьяк?

- Не понимаю, о чем ты говоришь. Эта тема закрыта.

- Забрали иск?

- Не хочу комментировать. Все так надоело!

Напомним, бывшая участница «Дом-2» Дарья Друзьяк обвинила Александра Серова в избиении и изнасиловании. 64-летний певец все это отрицал и подал на 29-летнюю модель заявление в правоохранительные органы. В одном из недавних выпусков телешоу народный артист России появился в инвалидной коляске - сломал ногу.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Александр Серов отменил концерт в Подольске из-за сломанной ноги

Субботний вечер жителей Подмосковного города Подольска омрачила новость об отмене концерта Александра Серова. Народный артист должен был выступать в центре «Юность» 8 декабря. Организаторы обещают вернуть людям деньги за купленные билеты. (подробности)