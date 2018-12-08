2018-12-08T19:24:29+03:00
Спорт

Локомотив - Оренбург 8 декабря: обзор матча 17 тура РПЛ, голы, счет, статистика игроков

Представляем Вашему вниманию обзор матча 17 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге Локомотив - Оренбург
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" в последней домашней игре года принимал ФК "Оренбург. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС"Локомотив" в последней домашней игре года принимал ФК "Оренбург. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В субботу, 8 декабря, в Москву в Черкизово на стадион "РЖД Арена" пожаловал в гости футбольный клуб "Оренбург". Уральский клуб в этом сезоне показывает неплохую игру, зарекомендовав себя с лучшей стороны в ряде встреч чемпионата России. И на старте второго круга российского первенства оренбуржцы - седьмые в турнирной таблице, тогда как "Локомотив" на пятой строчке. Да и к тому же ослаблен тягучим изматывающим графиком - матч через пару дней на третий.

В поединке первого круга на старте сезона грянула мощная сенсация. В стартовом составе того поединка в Оренбурге впервые появился в команде Юрия Семина только-только перешедший из "Краснодара" Федор Смолов. Однако его усилий никак не хватило москвичам. Они уступили в Оренбурге в августовской игре сенсационно со счетом 0:1.

В стартовом составе "Локомотива" на декабрьский поединок с "Оренбургом" не было уже Федора Смолова. А гол оренбуржцев - был. Уже на 7-й минуте матча после быстрой контратаки гостей форвард уральцев Джордже Деспотович отправил мяч в ворота Маринато Гилерме. Оборона "Локомотива" дала сбой в начале поединка и дальше хозяевам поля стало очень сложно. "Оренбург" выстроился в небывалой силы мощную для нынешнего "Локо" оборону и ответный мяч в ворота гостей никак не выходило забить у москвичей. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "Оренбурга". И это было неожиданно.

В перерыве у "Локомотива" были сделаны сразу две замены - в атаку вышли Федор Смолов и Мануэл Фернандеш. Номинально эти два игрока - козыри железнодорожников в атаке на второй тайм. Но защита оренбуржцев продолжала стойко сдерживать все атаки.

Развязка наступила на 77-й минуте матча. Буквально через 15 секунд после замены Денисова на Баринова "Локомотиву" удалось сравнять счет. Отличился Фарфан. Ну и порыв перунца был таков, что через пару минут он же и вывел "Локомотив" вперед в счете, забив второй гол "Оренбургу".

"Локомотив" в конце игры смог дожать "Оренбург" и вырвать победу у крепкой команды со счетом 2:1.

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