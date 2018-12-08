Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов: "В поражении от "Локомотива" мы виноваты сами, это досадно"

Футболисты "Оренбурга" выдали очень неплохой матч в гостях против "Локомотива". Забив гол в начале поединка и имея много моментов, оренбуржцы, однако, не смогли довести дело до победного конца. В финале поединка с железнодорожниками они получили два гола в свои ворота, уступив со счетом 1:2. Наставник уральцев Владимир Федотов после матча подвел итоги поединка.

- Ваше мнение о матче.

- Очень обидно. Досаднейшее и глупейшее поражение, в котором виноваты мы сами. Не реализовали два убойнейших момента, которые не реализовали. И мы ни в чем не уступили грозному сопернику, но не удалось добиться результата.

- Каков для вас итог первой части сезона?

- Мы шли к этому и находимся там, где находимся. Работой на тренировках и самоотверженностью заслужили все это, адаптировавшись в Премьер-Лиге.

- Иногда казалось, что игроки, вынося мяч, сохраняли его. Зачем?

- После потери мяча "Локомотив" прессингует хорошо. Мы готовились к прессингу, и надо понимать что прессинг не всегда такой, ведь мы же давили и имели моменты.

- Плохая реализация - психологическое что-то?

- Стечение обстоятельств скорее или качество поля, но надо спрашивать с футболистов.

- Не боитесь, что в трансферное окно кого-то из футболистов у вас заберут:

- Да мы не отдадим.

После этой победы "Оренбург" находится на 7 месте в турнирной таблице с 22 набранными очками после 16 встреч. У них в запасе игра против самарских "Крыльев Советов", которая была перенесена ранее из-за мороза.