Юрий Семин про замечание от футболиста: "Пускай лучше игроки будут злые, чем довольные"

Действующий чемпион России по футболу столичный "Локомотив" одержал победу со счетом 2:1 в домашнем матче 17 тура над "Оренбургом". По ходу матча команда Юрия Семина, которой уже 11 декабря играть против "Шальке" в матче Лиги Чемпионов, уступала 0:1, но смогла добиться успеха. Наставник москвичей Юрий Семин пришел довольным на пресс-конференцию после такого поединка.

- Очень тяжелая игра. С такими командами, как "Оренбург" мы всегда играем сложно. Тем более поле не позволяло играть в долгой комбинационной манере. Много ошибок было в первом тайме в технической части, но второй тайм - ребята молодцы, что поняли нельзя заканчивать плохо дома год. Но все закономерно - мы оказывали достаточно серьезное давление.

- Оцените итог первой части сезона?

- Есть много факторов, которые влияют на эту оценку. Что касается моего ощущения, то я доволен. Игроки молодцы, они проявляли характер в сложных ситуациях. Мы находимся в верхней части таблицы, боремся за медали.

- Почему команда играет, когда по матчу все складывается плохо?

- "Оренбург" очень хорошо обороняется и большим количеством людей. Второй тайм - есть фон усталости, больше простора. Поэтому нам и немного легче было.

- В старте вышел Эдер. Это с оценкой подготовки к "Шальке", Смолов ведь в запасе?

- Не сказал бы, что не угадали с составом. Ведь мы же выиграли. Эдера заменили, потому что был лимит на легионеров, поэтому его убрали с поля. Много факторов, которые нам нужно было поменять.

- Какие мысли перед "Шальке"?

- Все, закончилась эта игра. Закончилась эта часть чемпионата и все мысли на то, как восстановиться. Едем сейчас на базу. Немножко попытаемся опередить время на восстановление - игроки будут долго спать завтра, готовятся к "Шальке".

- У Фернандеша через полгода заканчивается контракт, а через несколько дней он сможет вести переговоры.

- Ничего не могу сказать, он - игрок высочайшего класса.

- Во 2 тайме Владислав Игнатьев вам что-то резко ответил. Почему?

- Да эпизод чувствовал он как-то иначе. Пускай они будут злые, чем довольные. После перерыва они вышли очень обозленные на всех

- Напомнило Евсеева?

- Да Вадим знал как сам себя завести.

- Каким видите трансферное окно?

- Одно дело - видеть позиции, другое - взять на них кого-то. Не могу чего-то сказать.

Благодаря победе над "Оренбургом" футболисты "Локомотива" смогли подняться вверх на одну строчку по турнирной таблице. Пока "Спартак" еще не сыграл с "Анжи", именно железнодорожники - четвертые в Премьер-Лиге, сдвинув пока на пятое место спартаковцев.