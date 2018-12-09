Подросток обвиняет российского дизайнера Гошу Рубчинского в вымогательстве сексуальных фотографий

В конце этого года года скандалы среди модных дизайнеров случаются чаще, чем среди звезд шоу-бизнеса. На днях Дольче и Габбана оскорбили своей рекламой весь Китай, после чего местные модники призвали бойкотировать марку, да ещё и демонстративно начали жечь наряды итальянцев.

Вчера стало известно, как отличился герой песен Монеточки и близкий друг Ренаты Литвиновой, российский дизайнер Гоша Рубчинский. Некий Ян Сильфверлинг выложил компроментирующую российского дизайнера переписку, примерно полуторамесячной давности. В ней Гоша настойчиво выпрашивает у парня его фотографии, просит пойти сделать карточки в ванной комнате.

Фрагмент скандальной переписки.

Сильверфинг под разными поводами отказывается. Говорит - мама дома, неудобно. Рубчинский говорит:

«Ты можешь быстренько туда зайти, вряд ли твоя мать пойдёт с тобой». Потом парень ненавязчиво сообщает, что 17 лет ему исполнится 8 декабря, но российского дизайнера не смущает, что возраст согласия в России составляет 16 лет. Подросток помимо скриншотов приложил ещё и видео на котором он ведёт по «фейстайм» разговор с Гошей. Из переписки видно, что два сообщения были удалены, но Ян утверждает, что там были сообщения о том, что фотографии должны быть сексуального характера.

Народ активно обсуждает эту историю в Инстаграме. И российские и иностранные блогеры единодушны:

«Дизайнеры прилагают все свои усилия для того, чтобы разрушить свои карьеры. Отличная попытка!». Но многие считают, что Сильверфинг намеренно спровоцировал дизайнера для того, чтобы потом «хайпануть на его имени». Молодые модели писали, что они часто были в подобных ситуациях, когда кто-то просил прислать интимные фотографии, но есть же достаточное количество опций - не отвечать, заблокировать эккаунт человека при малейшем дискомфорте. Были и те, кто говорил: парню уже 17 лет, и он почему-то решил выложить сообщения в Интернет, а не отнести их в полицию или другие официальные органы.