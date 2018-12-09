Британец хранил зубные щетки в чаше, которой 4000 лет

Удивительная история приключилась с британцем Карлом Мартином, когда он прогуливался мимо распродажи во дворе одного из соседских домов. Среди множества предметов, выставленных их владельцем на газоне, взгляд Карла сразу привлекла необычная чаша с изображением пьющей антилопы. Сувенир обошелся мужчине примерно в 5 долларов.

- Я поставил его в ванной комнате для хранения своей зубной пасты и щетки - на чаше даже остались следы от зубной пасты, - рассказал Карл журналистам.

Возраст гончарного изделия британец узнал совершенно случайно через несколько лет. Устроившись на работу в аукционный дом, он заметил, что его любимая чашка очень похожа на некоторые древние лоты.

- Стиль живописи напомнил мне мою подставку для щеток. На этих древних изделиях были похожие грубо нарисованные фигуры животных, - вспоминает мужчина.

После этого он отдал свою чашу экспертам на анализ. И те установили, что сосуд появился на свет на территории современного Афганистана за две тысячи лет до Иисуса Христа. И стоит он целое состояние.

- Это просто невероятно. Как чаша оказалась на блошином рынке в Южном Дербишире, я никогда не узнаю, — резюмировал шокированный Мартин.