Илья Авербух о финале Гран-при: Борьба не закончена. Может, это даже и хорошо, что Алина на этом этапе проиграла

Алина Загитова впервые в этом сезоне проиграла. Уступила 16-летней японке Рике Кихира и в короткой и произвольной программе. Что случилось - ошибки, или она просто не в форме? "Комсомольская правда" задала этот вопрос известному хореографу Илье Авербуху.

- Тут все вместе. Алина, действительно, допустила ошибки в произвольной программе. Короткую она откатала внешне ровно, но все равно показывал только 80 баллов, минус 3 балла от самой себя. Где-то она их там растеряла... Мы понимаем, что даже если бы она ее откатала чисто, то все равно бы уступила Кихире, которой поставили высочайшие оценки. А вот в произвольной программе Загитова, если бы чисто откаталась, могла бы воспользоваться тем, что Кихира сорвала аксель в три с половиной оборота.

Но борьба не закончена. Финал Гран-при - это этапный турнир. А главный старт сезона – это чемпионат мира. И, может, это даже и хорошо, что Алина проиграла, потому что это немножко освободит ее от какого-то чрезмерного давления.

Рике Кихира заслуженно победила на финале гран-при в Ванкувере.Фото: REUTERS

- После победной Олимпиады Загитова провалила чемпионат мира, где не было ее главной конкурентки Евгении Медведевой. Может, после того, как Медведева не попала финал Гран-при, Загитова просто расслабилась?

- Это мы сфокусировались на этой дуэли, на Жене и Алине. На самом деле, это хороший холодный душ для них обоих, ведь соперники не дремлют. Так что нам надо поддерживать наших девчонок, не сталкивая их вместе, потому что этим сразу пользуются другие спортсменки.

- Получается, что Кихира оказалась в той же ситуации, как Загитова года назад. 16-летняя девочка, которая не знала поражений...

- Психология все время похожая. Посмотрите, что творилось на юниорском финале гран-при в Ванкувере, где наши девочки брали какие-то фантастические высоты. (Заняли все пять первых мест!). И многие из них уже в следующем году выступят во взрослых соревнованиях. У нас молодое женское одиночное катание, в котором происходит очень большая ротация.

- Получается, что выскочить, как чертик из табакерки, гораздо проще, чем потом подтверждать свой класс.

- На данный момент, получается, что так.

Теперь Загитову ждет лед чемпионата мира.Фото: REUTERS

- Мы в этом финале Гран-при ничего не выиграли, хотя у нас было огромное представительство - три девушки, по три пары... В результате лучшие наши танцоры Синицына/Кацалапов - вторые, спортивная пара Тарасова/Морозов - третьи...

- Реальные шансы на золото у нас было только в двух видах. Это женское одиночное катание и парное. Там мы вправе были рассчитывать на золотые медали. В двух других видах мы могли выигарть только при определенном стечении обстоятельств, потому что американцы достаточно серьезно заявляли о себе. Да, нельзя сказать, что мы приехали с каким-то стопроцентным результатом, но подчеркну, что финал Гран-при – это промежуточный турнир, хоть и очень важный. Но это далеко не чемпионат мира. И к чемпионату мира все может поменяться. Мы еще будем все обсуждать чемпионат России (пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске), потом чемпионат Европы (пройдет с 21 по 27 января в Минске). К этому времени уже никто не вспомнит, что там было на финале Гран-при.

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