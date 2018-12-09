Средний российский взяточник оказался идеальным семьянином

"Взятки в России в 2018 году стали брать почти на 10 процентов чаще, чем в прошлом", - подвели итоги в Генпрокуратуре России в Международный день борьбы с коррупцией.

В Университете ведомства даже решили исследовать статистику, чтобы выяснить облик среднестатистического российского взяточника. И научная работа преподнесла неожиданный результат: облик преступника оказался довольно привлекательным.

"Ранее взяточнику приписывают различные негативные качества – меркантильность, корыстолюбие, бесконечное властолюбие, но исследование это не подтвердило. Реальными взяточниками оказались активные, энергичные и инициативные люди, которые очень целеустремленны, коммуникабельны, стрессоустойчивы, трудолюбивы, умеют контролировать себя, готовы к командной работе. У взяточников, как правило, есть высшее образование, постоянное место жительства, семья и дети. Взяточники не нарушают общественный порядок и не склонны к вредным привычкам – не злоупотребляют алкоголем, не принимают наркотики. Средний возраст осужденных – 40 лет, большинство из них – мужчины, - перечислил достоинства взяточников официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По словам представителя ведомства исследование не подтвердило, что взяточники "меркантильные и бесконечно корыстолюбивые и властолюбивые люди".

"Просто какой-то перечень достоинств идеального жениха", - написали в комментариях многие пользователи сети.

Тут достаточно вспомнить громкие дела взяточников Алексея Улюкаева и Дмитрия Захарченко. Оба имели отличные характеристики с последних мест работы, молодых жен с несовершеннолетними детьми и производили на судей и участников уголовных процессов только положительное впечатление. Улюкаев даже читал свои стихи...

"Мотив для взяток, рассказал Куренной, – не обязательно жадность. Только треть осужденных по статьям о коррупции признаются в том, что на преступление их толкнул невысокий достаток. Причиной может стать потребность в самоутверждении или повышении авторитета, корпоративная солидарность и даже месть руководству. Повлиять на то, что человек совершает преступление, может толерантное отношение к коррупции в коллективе, где он работает: более 62% опрошенных утверждают, что руководители либо знали, но не вмешивались в преступление, либо и вовсе в нем участвовали", - отметил Куренной.

"По данным Следственного комитета России в текущем году сотрудниками правоохранительных органов зарегистрировано 25004 преступления коррупционной направленности, что на 0,6% больше, чем за 9 месяцев 2017 г. (24 856). Увеличилось на 3% количество выявленных фактов взяточничества (10 179 преступлений, 2017 г. – 9 886). Удельный вес преступлений коррупционной направленности от общего количества зарегистрированных преступлений также увеличился и составил 1,7% (2017 г. – 1,6%). За девять месяцев этого года СК направил в суд 6123 уголовных дела о коррупционных преступлениях. К уголовной ответственности по этим уголовным делам привлечено 6885 лиц", - рассказал о реальном положении с коррупцией в стране официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным ведомства почти 40% из них (2684 человека) составили обычные граждане, привлеченные к ответственности за дачу взятки. Также по делам о коррупции в суд направлены уголовные дела в отношении 790 сотрудников органов внутренних дел, 206 сотрудников ФСИН, 115 сотрудников ФССП, 261 работника в сфере образования и науки, 178 работников здравоохранения, 69 должностных лиц контролирующих органов, 43 сотрудников таможни, 40 работников Минприроды, сотрудников МЧС, Минтранса и Минкомсвязи (по 33 человека), 32 работников Минтруда, 26 сотрудников Росгвардии, 25 работников Минсельхоза и 18 сотрудников налоговых органов.

"Наибольшее количество уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности возбуждено в Самарской области (308), Уральским следственным управлением на транспорте (326), в Московской (349) и Ростовской (353) областях, Краснодарском крае (372), Москве (421), Республике Татарстан (459) и Челябинской области (639)", - Светлана Петренко перечислила региональные управления СК где наиболее активно расследуют дела о коррупции.

КОРРУПЦИОНЕРЫ - 2018

В этом году следователями СК России были завершены расследования уголовных дел в отношении экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева, бывшего заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко, бывшего первого вице-премьера Ивановской области Дмитрия Куликова, бывшего судьи Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова и адвоката Александра Мосина, судьи Саратовского областного суда в отставке Владимира Стасенкова, экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, экс-министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвиры Макаровой.

В этом же году были осуждены три бывших замгубернатора: Владимирской и Вологодской областей и Алтайского края - Дмитрий Хвостов, Николай Гуслинский и Юрий Денисов.

Также были осуждены бывший первый вице-премьер Рязанской области Дмитрий Андреев, бывший замначальника ГУ МЧС России по Тамбовской области Игорь Фатькин, экс-глава УФНС по Тамбовской области Любовь Кругова, бывший следователь ГУ МВД России по Москве Владимир Андриевский, экс-начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю Александр Соколов, бывший зампредседателя Пензенской городской думы Георгий Тюрин, бывший министр строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва Владимир Сат и бывший мэр Усть-Илимска Владимир Ташкинов.