В МВД России выразили уважение памяти Людмилы Алексеевой

В субботу, в одной из московских больниц, на 92 году жизни в Москве скончалась известная правозащитница Людмила Алексеева. Причиной ее смерти стала сердечная недостаточность.

Одним из первых соболезнования родным и близким выразил в официальной телеграмме президент России Владимир Путин. Он высоко оценил вклад Людмилы Алексеевой в становление гражданского общества.

"Глава государства чрезвычайно уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам жизни страны", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отметим, что Алексеева занималась общественной работой до последних дней своей жизни. В последние годы жизни Людмила Алексеева участвовала в работе Общественного совета при МВД России.

"Министерство внутренних дел Российской Федерации, Общественный совет при ведомстве выражают глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Михайловны. Она останется в нашей памяти примером милосердия, мудрости и безграничной преданности своему делу", - сообщила в субботу вечером официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Людмила Алексеева.Фото: Александр БОЙКО

Западные политики вспомнили об основательнице Московской Хельсинской группы Людмиле Алексеевой в воскресение.

"Посольство США в Москве глубоко опечалено в связи с уходом из жизни Людмилы Алексеевой. Ее отважная работа в интересах жертв несправедливости и репрессий служит примером для всех нас", - сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

После этого слова поддержки семье Алексеевой высказали председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, генсек Совета Европы Торбьерн Янгланд и другие официальные лица.

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