Алексей Воробьев и Виктория Дайнеко снова вместе, снова рядом. Мы увидим эту парочку в клипе «С Новым Годом, мой ЛЧ (любимый человек)». Клип снял Леша, а спели ребята эту песню вместе.

Не так давно и певица, и музыкант, встречавшиеся 10 лет назад, пережили настоящую драму в личной жизни. Виктория развелась с барабанщиком Дмитрием Клейманом, а Алексей уличил свою девушку в неверности. Тем временем поклонники знаменитостей все эти годы верили, что они сойдутся вновь. Может быть, этот день настал, и молодые люди снова вместе?

Мы задали этот вопрос Алексею.

- У нас с Викой Дайнеко есть одна давняя традиция, - говорит Воробьев. - Вот уже 11 лет мы вместе отмечаем Новый год. Только не 31 декабря, как все обычные люди, а на месяц раньше. 11 лет назад 1 декабря мы пошли гулять, зашли в кафе, пили там кофе, ели мандарины, за окном шел снег, и я решил, что раз уж такое новогоднее настроение у нас, то именно этот день мы назначим нашим личным праздником. И с тех пор, что бы ни случилось, как бы ни складывались наши отношения, мы 1 декабря поздравляем друг друга с Новым годом.

И именно этот наш личный праздник и наша с Викой история стали основой для совместного видео, которое я снял на песню «С новым годом, мой любимый человек», которую я написал специально для нас с Викой. Герой и героиня этого клипа, как и мы тогда, договариваются о том, что, что бы ни случилось, встретятся через 10 лет в тот же день и в том же месте. И вот идут годы, и им обоим в телефоны приходит напоминание – время пришло. День настал. Конечно, они в тот момент находятся далеко друг от друга, у каждого уже своя жизнь, но...старая любовь не ржавеет! В клипе я использовал кадры из нашего личного архива, сохранившиеся каким-то невообразимым чудом (а точнее, благодаря Вике). Главный герой видео – шапка. Да, обычная шапка. Вика мне ее подарила 10 лет назад. Шапку эту я сохранил, недавно ей исполнилось 10 лет, и к ее юбилею мы и выпустили клип!

victoriadaineko Виктория Дайнеко

Алексей впервые поделился подробностями своего знакомства с Викторией.

- Мог ли я 11 лет назад, позвав Вику в кино, предполагать, что буду снимать клипы, посвящённые ее шапке? - смеётся Воробьев. - Наше первое свидание началось с того, что мне пришлось оценить мастерство вождения Дайнеко. Я наблюдал, как она парковалась. Вика тогда сидела за рулем третий раз в жизни, а парковалась вообще впервые, и это было по-настоящему захватывающее зрелище. Я прямо тогда и влюбился в нее. Понял, что далеко эта женщина от меня не уедет, все равно придется ее выручать, спасать, сажать к себе в машину, в общем, глаз да глаз.

Для начала она попыталась взять парковочный талон, высунувшись из окна машины, но, как настоящий неопытный автолюбитель, забыла поставить машину на паркинг и покатилась в шлагбаум. Потом она совершила массу самых нелепых движений, пытаясь все-таки припарковаться. Все это было долго и уморительно. Единственное, что она в тот день сделала быстро – ушла со свидания! Ей не понравился фильм, который я выбрал. Я тогда был диким фанатом трансформеров и решил, что кино про них – подходящий вариант для свидания.

Кино действительно было просто огонь! Но через 20 минут после начала фильма Вика сказала: «Ой, мне чего-то не нравится». И ушла. А я остался. До следующего свидания пришлось ждать три года. Как раз вышли вторые «Трансформеры» и я уже знал, кого позову их смотреть.

Какие отношения нас связывают сейчас? Знаете, я не обсуждаю свою личную жизнь. Единственное, что могу сказать – Викина шапка до сих пор у меня, я ее храню. Вместе с воспоминаниями. И песню «С новым годом, мой ЛЧ» не случайно вместе со мной поет именно Вика. Это все, что я могу вам сказать.

Алексей Воробьев & Виктория Дайнеко - С Новым Годом, мой ЛЧ.

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