2018-12-09T20:13:38+03:00
Звезды

Кристина Орбакайте станцевала «Пьяную вишню» с трансвеститами

На сольнике в БКЗ «Октябрьский» певица удивила смелым номером [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Кристина Орбакайте удивила поклонников необычным концертным номеромКристина Орбакайте удивила поклонников необычным концертным номеромФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кристина Орбакайте во время сольного концерта в питерском БКЗ «Октябрьский» вышла к зрителям на песне «Пьяная вишня» (этот хит певице написал Антон Пустовой, автор «Цвет настроения синий») с необычным сопровождением. Для этого зажигательного хулиганского трека Кристина решила сделать провокационный номер. Певица пригласила станцевать под «Пьяную вишню» главных травести-див питерских клубов.

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Кристина Орбакайте станцевала «Пьяную вишню» с трансвеститами
580 отметок «Нравится»15 комментариевInstagram

Поклонников всегда «снежной» красавицы Кристины немного удивил этот номер. А фанаты ее мамы Аллы Пугачевой отнеслись к этому номеру спокойно, вспомнили, что похожим перформансом однажды удивила публику и Примадонна.

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На сольнике в БКЗ «Октябрьский» певица удивила смелым номером
22 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

В 1999 году Пугачева спела с гей-хором (в его составе было 135 мужчин) из Лос-Анджелеса на сцене Концертного зала имени Чайковского.

- Талант не имеет цвета, он может быть любым - голубым, зеленым, розовым, для творчества это абсолютно неважно, - объяснила тогда Алла Пугачева.

КСТАТИ

Автор «Цвет настроения синий» Антон Пустовой: На этой песне я заработал больше миллиона

Уходящий год в музыкальном плане можно смело назвать годом Киркорова. 51 миллион просмотров в Ютубе у клипа «Цвет настроения синий», 20 миллионов собрала не менее скандальная «Ибица». Плюс 21 миллион просмотров извинений за «Ибицу» и 79 миллионов просмотров дуэтного видео с Егором Кридом «Цвет настроения черный» (подробности).

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«Кристина никуда не уезжает!»: Представители Орбакайте опровергли переезд певицы в США

На просторах Сети прогремела очередная сенсация. Интернет-издания пишут, что популярная певица и актриса Кристина Орбакайте собралась эмигрировать в США. Мол, знаменитая артистка даже купила в Нью-Йорке квартиру для этих целей и перевезла туда свою семью. Однако, как удалось выяснить «КП», информация о переезде Кристины не соответствует действительности (подробности).

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