2018-12-10T17:26:44+03:00
Общество

В США мама и дочь одновременно победили в конкурсе красоты

Для участия в финале, старшая из Уилсон jочень сильно похудела
Ольга АНТОНОВА
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Тина Уилсон и Морган Уилсон не однофамилицы, это мама и дочьТина Уилсон и Морган Уилсон не однофамилицы, это мама и дочьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Самыми красивыми женщинами в американском штате Южная Дакота были признаны Тина Уилсон и Морган Уилсон. Они - не однофамилицы, это мама и дочь, которые стали первыми в конкурсе «Мисс Южная Дакота» и «Миссис Южная Дакота».

Как так получилось? Оказалось, что мама четырех детей Тина Уилсон несколько лет возила свою младшую дочь Тину по кастингам, надеясь, что она все-таки сможет пройти отборочный тур на конкурс красоты. И в 2018 году ей сделать это удалось. Но жюри, увидев активную родительницу, предложила и ей попробовать себя в конкурсе. Мол, от эффектной блондинки не отвести глаз, что она теряет?!

Почему бы и нет? – подумала Тина. Но это было скорее любопытство, чем огромное желание победить. Какого же было ее удивление, когда жюри назвало ее имя как обладательницы короны. А ее дочь получила корону «Мисс Южная Дакота». 19-летняя девушка тут же призналась, что за маму больше рада, чем за себя.

«Больше всего мне в тот день понравилось смотреть на маму. Она выглядела такой счастливой, уверенной и красивой», - призналась красавица. Заплакала на награждении и Тина. Она призналась, что всю жизнь страдала от комплексов. После окончания школы весила 136 кг и очень сильно переживала из-за этого.

«Еда была моим демоном. Я не пью алкоголь и не курю, еда была моим утешением. Мне нравился старый-добрый американский фастфуд: пицца, пончики, "Макдоналдс"», — разоткровенничалась победительница.

Однако, однажды она проснулась и поняла, что жизнь проходит, и единственное состояние, которое она знает – это то, где она толстушка. Так ее называли окружающие и с этим прозвищем смирилась она. А почему смирилась? – подумала Тина и решилась на операцию по уменьшению объема желудка. После выписки из больницы женщина села на диету, начала ходить в спортзал и похудела на 72 килограмма за год. И с тех пор держит вес. Однако, комплексы внутри нее не давали ей ощущения, что она стройная и красивая. И если бы не предложение от конкурса красоты, она быть может и не узнала бы его.

«Вы не представляете, какое это счастье, почувствовать, что ты красива и тобой восхищаются окружающие!» - отметила она.

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