2018-12-10T17:09:34+03:00
Звезды

«Наука творит чудеса»: 49-летняя Энистон намекнула, что все же задумывается о детях

Актриса верит, что медицина будущего позволит ей стать мамой
Ольга АНТОНОВА
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Энистон дала понять, что не стала бы продолжать жить с нелюбимым мужчиной только из-за страха остаться однойЭнистон дала понять, что не стала бы продолжать жить с нелюбимым мужчиной только из-за страха остаться однойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Вопрос, когда же вы станете мамой, Дженифер Энистон задают последние 25 лет почти в каждом интервью. Раньше звезда сериала «Друзья» оправдывалась, говорила, что резкое похудение негативно сказалось на ее репродуктивном здоровье, но вопросы не заканчивались, и в какой-то момент актриса запретила журналистам интересоваться этой сферой ее жизни. Однако, когда «самая солнечная девушка Калифорнии» вышла замуж за Джастина Теру вопросы возобновились.

«Не всем дано стать матерью», -уклончиво отвечала звезда. Потом случился развод и интервью американскому Elle, где журналисты снова задали тот самый вопрос.

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«Некоторые люди будто созданы для того, чтобы быть женами и рожать детей. Не уверена, что я вхожу в их число. Впрочем, никто не знает, что ждет меня в будущем в плане семейной жизни. Сегодня наука творит чудеса, и некоторые вещи мы можем делать позже, чем, скажем, в прошлом», — поделилась Энистон с корреспондентом журнала.

Джен также порассуждала о двух своих браках. Актриса не считает союзы с Брэдом Питтом и Джастином Теру неудачными. Энистон дала понять, что не стала бы продолжать жить с нелюбимым мужчиной только из-за страха остаться одной.

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Дженнифер Энистон и Джастин Теру сообщили о расставании в феврале этого года.

- Дабы избежать всех дальнейших спекуляций, мы решили объявить о разводе. Это решение, которое мы приняли в конце прошлого года, было взаимным. Мы два лучших друга, которые расстаются как пара, но продолжат оставаться друзьями, - говорится в совместном заявлении Энистон и Теру, которое они выпустили для прессы. - Конечно, мы бы хотели сделать это в частном порядке, но, учитывая то, что вокруг все равно будут спекулировать и пускать сплетни, мы решили рассказать обо всем сами. Все, что говорят и пишут о нас без нашего ведома, — это неправда. Прежде всего мы хотим сохранить уважение и любовь, которые испытываем друг к другу. (подробности)

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