Бывший муж Памелы Андерсон весь день платил за чужие покупки в гипермаркете

«Он был как настоящий Санта-Клаус, мы хотели взять эти подарки в рассрочку, чтобы порадовать детей на Рождество, а он взял и оплатил их. Это Рождество для нас и правда волшебное!» - признался Джон Уилмерт, один из покупателей супермаркета «Волмарт», когда бывший супруг Памелы Андерсон, рокер Кид Рок оплатил все их покупки. Среди них были и детские игрушки, и конструкторы Лего, и инструменты в подарок отцу и продукты на праздничный стол. Всего в этот день Роберт Ричи (настоящее имя певца) осчастливил 350 небогатых семей на сумму 81 тысяча долларов. Просто стоял у выхода у кассы и проводил карту за покупки покупателей гипермаркета.

Все это случилось в сетевом гипермаркете в Нэшвилле (столица штата Теннесси), где он принялся оплачивать целиком те покупки, которые люди брали в рассрочку или в кредит. Выбирал музыкант в основном семьи с детьми, из малообеспеченных слоев.

Сам Кид Рок, когда его попросили объяснить свой поступок, лишь ухмыльнулся: мол, идея не нова, он позаимствовал ее у актера Тайлера Перри. Только тот оплачивал покупки анонимно в гипермаркетах Джорджии, но счастливые покупатели скоро быстро вычислили авторство самозваного Санта- Клауса. Получился, двойной сюрприз. Рождество им устроил не просто Санта-Клаус, а Санта-Клаус- звезда!