Какими учебниками на самом деле пользуются учителя?

7 декабря научно-методический совета по учебникам Минпросвещения решил снова сократить Федеральный перечень учебников, по которым учатся в школе. Из 1318 учебников, которые сегодня значатся в Перечне, останется только 863. Впрочем, некоторые учебники в Перечень вернули – например «Математику» Л. Петерсон.

Напомним, что первое серьезное сокращение произошло в 2014 году, когда Перечень сократили сразу на треть.

Сокращение происходило по результатам экспертиз РАН и РАО. Среди экспертов было совсем немного учителей. И, в основном, из Москвы.

«Комсомольская правда» и лаборатория образовательной журналистики НИУ Высшая школа экономики подготовили опрос, который поможет нам всем получить объективную картину – какие учебники и пособия реально популярны, какие являются подспорьем учителю. А какие действительно не жалко исключить.

Пожалуйста, помогите нам в этом важном деле – ответьте на вопросы анкеты.

Опрос анонимный, не нужно называть свои имя и фамилию, номер образовательного учреждения.