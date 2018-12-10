«Не по возрасту»: Поклонники посчитали, что Эвелину Блёданс перестаралась со «смелостью» бикини

У Эвелины Бледанс выдался непростой год. Летом 49-летняя артистка решила снова стать мамой, отчего решилась на процедуру ЭКО. Однако, сохранить ребенка звезде не удалось. И тут как будто сама судьба преподнесла артистке неожиданный подарок: один из лучших отелей на Бали предложил погостить у них вместе с ребенком. Заодно и собраться с мыслями. Сама актриса призналась, что у нее не было денег на эту поездку, поэтому, когда ей поступило такое приглашение, она с большой радостью его восприняла. Оказавшись на тропическом острове звезда почти сразу же воспряла духом, устроив в первую же день фотосессию в ванной. Самые откровенные места Эвелина прикрыла листьями тропического растения, но фолловеры ей инстаграма все равно посчитали такие фото слишком провокационными для публичного человека. Спустя несколько дней состоялась и еще одна фотосессия на пляже, где 49-летняя артистка предстала в белом бикини на фоне океана.

bledans Эвелина вообще мастер провокаций

«Не по возрасту!», «Все-таки такой купальник слишком откровенный для вас, Эвелина!», «Вы же мать и отдыхаете вместе с ребенком, зачем столько фото в бикини?!», - высказали свое мнение поклонники.

Надо отметить, что Эвелина вообще мастер провокаций, и не раз публиковала на своей странице фото, вызывающее недовольство у ее фолловеров. Так, два месяца назад они осудили Бледанс за то, что она устраивает гимнастические стойки на голове будучи беременной.