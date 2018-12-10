2018-12-10T18:30:55+03:00
Звезды

«Не по возрасту»: Поклонники посчитали, что Эвелину Блёданс перестаралась со «смелостью» бикини

Мол, 49-летней звезде нужно быть скромнее
Ольга АНТОНОВА
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Самые откровенные места Эвелина прикрыла листьями тропического растенияСамые откровенные места Эвелина прикрыла листьями тропического растенияФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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У Эвелины Бледанс выдался непростой год. Летом 49-летняя артистка решила снова стать мамой, отчего решилась на процедуру ЭКО. Однако, сохранить ребенка звезде не удалось. И тут как будто сама судьба преподнесла артистке неожиданный подарок: один из лучших отелей на Бали предложил погостить у них вместе с ребенком. Заодно и собраться с мыслями. Сама актриса призналась, что у нее не было денег на эту поездку, поэтому, когда ей поступило такое приглашение, она с большой радостью его восприняла. Оказавшись на тропическом острове звезда почти сразу же воспряла духом, устроив в первую же день фотосессию в ванной. Самые откровенные места Эвелина прикрыла листьями тропического растения, но фолловеры ей инстаграма все равно посчитали такие фото слишком провокационными для публичного человека. Спустя несколько дней состоялась и еще одна фотосессия на пляже, где 49-летняя артистка предстала в белом бикини на фоне океана.

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Эвелина вообще мастер провокаций
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«Не по возрасту!», «Все-таки такой купальник слишком откровенный для вас, Эвелина!», «Вы же мать и отдыхаете вместе с ребенком, зачем столько фото в бикини?!», - высказали свое мнение поклонники.

Надо отметить, что Эвелина вообще мастер провокаций, и не раз публиковала на своей странице фото, вызывающее недовольство у ее фолловеров. Так, два месяца назад они осудили Бледанс за то, что она устраивает гимнастические стойки на голове будучи беременной.

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